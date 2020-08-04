У сучасному світі багато людей мають доступ до інтернет-мережі. Тому тепер, щоб бути освіченим спеціалістом, не обов’язково потрібно закінчити університет та отримати державний диплом. Адже все це можна зробити у віртуальному просторі.

Редакція 24 каналу підготувала для вас добірку різноманітних онлайн-ресурсів, які будуть корисними для вашої самоосвіти.

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10 корисних сайтів, які допоможуть вам з самоосвітою

Безперечно, це можливо не для всіх, адже лікарем ви за допомогою онлайн-курсів не станете, але, наприклад, можете вивчити нову іноземну мову, основи дизайну, стати тестувальником чи освоїти базові знання з журналістики.

"Прометеус"

Про "Прометеус" не варто навіть багато говорити, ви точно про них мали чути. Це дуже якісні онлайн-курси від викладачів провідних українських вишів. Там є абсолютно різні напрямки: бізнес-англійська, фінансовий менеджмент, історія, культурологія, філософія, підготовка до ЗНО, основи програмування тощо.

Після проходження курсу ви повинні здати онлайн-тестування та отримаєте сертифікат, затверджений викладачем. Додамо, що всі лекції викладаються українською мовою, а навчання та отримання електронного сертифіката є безкоштовним.

Languages

Це чудовий сайт для вивчення іноземної мови. Зокрема, на цьому сайті можна вивчати 50 різних мов. Тож не залежно від того, якою є ваша рідна мова, ви зможете освоїти ще десятки мов безкоштовно.

Окрім того, цей ресурс є універсальним не тільки у багатомовності: там ви можете читати, дивитись відеолекції, завантажувати аудіоуроки, вибирати окремі теми для вивчення та вчитись із різних пристроїв.

"ВебПромоЕксперт"

На цьому ресурсі є безліч відеолекцій, які сподобаються усім працівникам інформаційної сфери. Адже вони часто працюють віддалено і для підвищення кваліфікації там є курси з журналістики, реклами, піару тощо.

EngVid

Це черговий ресурс для вивчення мови, зокрема англійської. Там присутні лекції від різних викладачів, які спрямовані як на базовий рівень знань так і на тих, хто вже володіє англійською мовою на певному рівні.

Можна самостійно обрати лекції в залежності від власних потреб: є бізнес-англійська, англійська для подорожей, розмовна англійська, граматика та лекції.

Рhotoshopsecrets

Це ідеальний ресурс для тих, хто мріє навчитись користуватись фотошопом для себе або своєї роботи. Ці курси допоможуть вам оволодіти програмою, навіть якщо ви новачок у цій сфері. З часом ви навчитеся обробляти фото як професіонал.

Сoursera

Це теж дуже популярний сайт, який має курси з безлічі спеціальностей різними мовами. Окрім того, вони викладаються провідними американськими вишами. А ще, у разі вдалого складання тесту по закінченню курсу, ви отримаєте затверджений сертифікат.

Тож, там можна безкоштовно та, не виходячи з дому, отримати освіту в престижному американському навчальному закладі.

ВУМ

На цьому сайті є безліч безкоштовних онлайн-курсів українською мовою. І там не лише різні лекції з певних спеціальностей, а й корисні матеріали та поради. До прикладу, як навчитися правильно розподіляти сімейний бюджет чи контролювати виконання роботи ЖКХ чи міськрадою тощо.

ED ERA

Це доволі нові, але якісні онлайн-курси українською мовою. Ресурс має безліч лекцій з різних тем, зокрема українська мова та література, 3D-моделювання, вивчення основ прав людини тощо. Всі курси на ED ERA є безкоштовними, а створили їх молоді спеціалісти з різних галузей.

DOU

Цей сайт допоможе тим, хто хоче навчитись основам програмування чи стати веб-дизайнером. Ресурс містить не тільки світові та вітчизняні новини IT-сфери, але і безліч чудових тематичних курсів. До того ж, освоїти курс можна як українською, так і російською мовами.

Рrogrammr

Це безкоштовні курси для навчання програмістів. І там є не просто лекції, а й практичні завдання. Проте для курсів потрібно мати знання англійської мови (це обов’язково для усіх), але його головний бонус у тому, що сайт містить практичні завдання, за які ви можете отримати грошову винагороду.