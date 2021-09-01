Як кажуть в ОПЗЖ, посприяв цьому Михайло Папієв. Це колишній член "Партії регіонів" та депутат парламенту попереднього скликання від "Опозиційного блоку". У 2019 році потрапив до Верховної Ради саме за списком ОПЗЖ.
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В "Опозиційній платформі – За життя" повідомили таке:
- У минулому навчальному році до нардепа Михайла Папієва звернулися "понад 30 батьків" учнів Чернівецької загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів №4.
- І просили вони начебто допомоги – щоб у шкільній програмі була російська мова як друга іноземна.
Що зробив Папієв – невідомо. Але у проросійській політсилі кажуть, що адміністрація школи на 2021 – 2022 навчальний рік вивчення російської мови залишило.
Не зовсім зрозуміло також і те, в чому ж тут досягнення: російську мову дійсно все ще можна вивчати в будь-якій школі – якщо на те буде згода адміністрації закладу та батьків.
- Ось як сформулювали це на порталі "Шкільне життя": "Рішення про запровадження вивчення другої іноземної мови приймається, залежно від умов для такого вивчення, закладом освіти самостійно".
Перша іноземна мова, нагадаємо, – це англійська.
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