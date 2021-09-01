Як кажуть в ОПЗЖ, посприяв цьому Михайло Папієв. Це колишній член "Партії регіонів" та депутат парламенту попереднього скликання від "Опозиційного блоку". У 2019 році потрапив до Верховної Ради саме за списком ОПЗЖ.

Нагадаємо У деяких школах на перервах вчителі спілкуються російською мовою з учнями і колегами, – Кремінь

ОПЗЖ "відстояла російську" у Чернівцях

В "Опозиційній платформі – За життя" повідомили таке:

У минулому навчальному році до нардепа Михайла Папієва звернулися "понад 30 батьків" учнів Чернівецької загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів №4.

І просили вони начебто допомоги – щоб у шкільній програмі була російська мова як друга іноземна.

Що зробив Папієв – невідомо. Але у проросійській політсилі кажуть, що адміністрація школи на 2021 – 2022 навчальний рік вивчення російської мови залишило.

Зверніть увагу: далі на сайті ОПЗЖ йде чомусь критика закону "Про повну загальну середню освіту". І це дивно, адже в ньому немає нічого про вивчення російської мови у школі як предмета чи факультативу.

Закон зобов'язує до іншого – організувати навчальний процес державною мовою.

Не зовсім зрозуміло також і те, в чому ж тут досягнення: російську мову дійсно все ще можна вивчати в будь-якій школі – якщо на те буде згода адміністрації закладу та батьків.

Ось як сформулювали це на порталі "Шкільне життя": "Рішення про запровадження вивчення другої іноземної мови приймається, залежно від умов для такого вивчення, закладом освіти самостійно".

Перша іноземна мова, нагадаємо, – це англійська.

До слова На Дніпропетровщині суд скасував регіональний статус російської мови