Витрати на Президентський університет у 2022 році збільшили вп'ятеро: на що підуть пів мільярда

На Президентський університет у держбюджеті на 2022 рік заклали 500 мільйонів гривень. У МОН повідомили, що витрачатимуть їх відповідно до плану заходів щодо реалізації проєкту, зокрема, призначити керівника та сформувати адміністрацію.

Від першого читання до другого – плюс 400 мільйонів

Спочатку на Президентський університет у 2022 році хотіли виділити із держбюджету 100 мільйонів гривень. Саме така сума значилася у проєкті, за який депутати проголосували у першому читанні.

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Згодом у Міністерстві освіти та науки заявили, що цього замало і попросили збільшити витрати на проєкт.

Заступник міністра освіти та науки Ігор Гарбарук пояснив, що це потрібно для того, аби "просто розпочати роботу". "Ми надали бюджетну пропозицію на наступний рік трохи більше", – повідомив він.

До прохання у Верховній Раді дослухалися, і вже до другого читання суму на Президентський виш збільшили вп'ятеро – до 500 мільйонів гривень. Така цифра зазначена у законі про бюджет-2022, який підписав Володимир Зеленський.



Так виглядатиме Президентський виш

На що витратять пів мільярда гривень

У МОН розповіли, на що саме підуть закладені у держбюджеті на новий виш пів мільярда. У відомстві зазначили, що виконуватимуть план заходів, затверджених розпорядженням уряду.

За їх словами, витрачати бюджетні кошти будуть "з неухильним дотриманням бюджетного законодавства України, принципів відкритості, прозорості та гласності".

Додамо, що у затвердженому Кабміном плані на 2022 рік планують зробити:

сформувати перелік освітньо-наукових напрямів функціонування Президентського університету та робочих груп за напрямами підготовки;

розробити перелік навчально-наукових лабораторій, планів їхнього оснащення та складання кошторисів;

підготувати статутні документи Президентського університету та його реєстрації;

призначити керівника Президентського університету;

сформувати адміністрацію Президентського університету;

розробити умови залучення спеціалістів на посади викладачів Президентського університету та правил проведення конкурсу.

Як виконавець майже всіх пунктів зазначене Міністерство освіти і науки. Лише до розроблення умов залучення фахівців запросять новостворену адміністрацію вишу.

Тобто 500 мільйонів гривень повинні піти на рішення організаційних моментів для запуску Президентського університету.

У МОН також наголосили, що там вже проводять попередні зустрічі та презентації з представниками бізнесу, щоб сформувати інвестиційну привабливість проєкту та залучити гроші для його реалізації.

Що відомо про Президентський університет