Від першого читання до другого – плюс 400 мільйонів
Спочатку на Президентський університет у 2022 році хотіли виділити із держбюджету 100 мільйонів гривень. Саме така сума значилася у проєкті, за який депутати проголосували у першому читанні.
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Згодом у Міністерстві освіти та науки заявили, що цього замало і попросили збільшити витрати на проєкт.
Заступник міністра освіти та науки Ігор Гарбарук пояснив, що це потрібно для того, аби "просто розпочати роботу". "Ми надали бюджетну пропозицію на наступний рік трохи більше", – повідомив він.
До прохання у Верховній Раді дослухалися, і вже до другого читання суму на Президентський виш збільшили вп'ятеро – до 500 мільйонів гривень. Така цифра зазначена у законі про бюджет-2022, який підписав Володимир Зеленський.
Так виглядатиме Президентський виш
На що витратять пів мільярда гривень
У МОН розповіли, на що саме підуть закладені у держбюджеті на новий виш пів мільярда. У відомстві зазначили, що виконуватимуть план заходів, затверджених розпорядженням уряду.
За їх словами, витрачати бюджетні кошти будуть "з неухильним дотриманням бюджетного законодавства України, принципів відкритості, прозорості та гласності".
Додамо, що у затвердженому Кабміном плані на 2022 рік планують зробити:
- сформувати перелік освітньо-наукових напрямів функціонування Президентського університету та робочих груп за напрямами підготовки;
- розробити перелік навчально-наукових лабораторій, планів їхнього оснащення та складання кошторисів;
- підготувати статутні документи Президентського університету та його реєстрації;
- призначити керівника Президентського університету;
- сформувати адміністрацію Президентського університету;
- розробити умови залучення спеціалістів на посади викладачів Президентського університету та правил проведення конкурсу.
Як виконавець майже всіх пунктів зазначене Міністерство освіти і науки. Лише до розроблення умов залучення фахівців запросять новостворену адміністрацію вишу.
Тобто 500 мільйонів гривень повинні піти на рішення організаційних моментів для запуску Президентського університету.
У МОН також наголосили, що там вже проводять попередні зустрічі та презентації з представниками бізнесу, щоб сформувати інвестиційну привабливість проєкту та залучити гроші для його реалізації.
Що відомо про Президентський університет
- Будівництво "Президентського університету" у Києві за три роки коштуватиме 7,2 мільярда гривень. Очікується, що розпочнеться освітній процес із 1 жовтня 2023 року, а повністю завершити будівництво хочуть у 2025 році.
- Навчання у цьому виші передбачатиме 30% теорії та 70% практичних занять. А стажування проходитиме на найкращих підприємствах і компаніях.
- Навчання буде здійснюватися за шістьма напрямками: інформаційні технології, кібербезпека та штучний інтелект; нанотехнології; аерокосмічні технології; енергетичні технології; біотехнології та науки про здоров'я; глобалізація та міжнародні комунікації.
- Максимальна кількість людей по кожному з напрямків підготовки – 20 осіб. Тож, вже у перший рік роботи університету планується набрати близько 120 студентів.
- Для вступу у Президентський університет ЗНО буде враховуватися, але зі вступниками також проводитимуться співбесіди. За словами міністра освіти, відбір проходитиме в 4 етапи, ЗНО – це лише допуск, далі обиратимуть найталановитіших.
- Навчання для студентів буде безкоштовним, але лише з єдиною умовою – працювати після його закінчення треба буде в Україні. Окрім того, найкращі з них будуть отримувати високі стипендії.
- Випускники після навчання будуть зобов’язані відпрацювати щонайменше 4 роки у державному секторі. Якщо ж студент відмовиться від цього, йому доведеться компенсувати виплати за навчання. Деталі – читайте тут.
- Міністр освіти Сергій Шкарлет говорив про те, що найкращі викладачі Президентського університету мають отримувати щонайменше 4 тисячі доларів або євро.
- Будівництво президентського університету передбачено на території ВДНГ у Києві. На території закладу розміщуватимуться 11 кампусів, серед яких: п'ять профільних наукових кампусів, адміністративний корпус, апарт-готель для студентів, апарт-готель для педагогів, лікарня, дипломатична служба та корпус з офісами іноземних компаній.