Віталій Кличко розповів, коли школи Києва повернуться до очного навчання

У Києві школи пішли з 23 жовтня на карантин через коронавірус. Діти вже тиждень навчаються дистанційно. Мер міста розповів, коли учні повернуться за парти.

Мер Києва Віталій Кличко наголосив, що наразі на коронавірус хворіє багато дітей, зокрема чимало з них хворіє у важкій формі, також є летальні випадки.

До теми У МОН не знають, коли школи повернуться до очного навчання

Коли учні повернуться за парти

За словами Кличка, школярі повернуться в очного навчання після поліпшення епідемічної ситуації.

Сподіваємося, що це станеться невдовзі. Важливо сьогодні – втримати ситуацію,

– заявив мер міста.

Раніше Голова Держспоживслужби в Києві Олег Рубан заявив, на можна запропонувати повернення шкіл до очного навчання, коли будуть показники стабілізуватися або знижуватися.

“На цьому тижні будемо спостерігати за показниками, а далі вже будуть приймати рішення про можливий перехід на звичайне очне навчання”, – зазначив він.

Чиновник підкреслив, що рішення по школах буде приймати міська комісія ТЕБ і НС після отримання показників.

Локдаун та статистика COVID-19 в Києві

За минулу добу, 3 листопада, виявили 1836 нових випадків, летальних випадків – 41, а одужали 941 киянин.

Додамо, що у Києві зараз локдаун. А тому з 1 листопада без негативного тесту на COVID-19 або сертифіката вакцинації заборонено відвідувати: