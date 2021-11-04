Мер Києва Віталій Кличко наголосив, що наразі на коронавірус хворіє багато

До теми У МОН не знають, коли школи повернуться до очного навчання

Коли учні повернуться за парти

За словами Кличка, школярі повернуться в очного навчання після поліпшення епідемічної ситуації.

Сподіваємося, що це станеться невдовзі. Важливо сьогодні – втримати ситуацію,

– заявив мер міста.

Раніше Голова Держспоживслужби в Києві Олег Рубан заявив, на можна запропонувати повернення шкіл до очного навчання, коли будуть показники стабілізуватися або знижуватися.

“На цьому тижні будемо спостерігати за показниками, а далі вже будуть приймати рішення про можливий перехід на звичайне очне навчання”, – зазначив він.

Чиновник підкреслив, що рішення по школах буде приймати міська комісія ТЕБ і НС після отримання показників.

Локдаун та статистика COVID-19 в Києві

За минулу добу, 3 листопада, виявили 1836 нових випадків, летальних випадків – 41, а одужали 941 киянин.

Додамо, що у Києві зараз локдаун. А тому з 1 листопада без негативного тесту на COVID-19 або сертифіката вакцинації заборонено відвідувати: