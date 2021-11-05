Високі результати ЗНО: дистанційка неочікувано вплинула на випускників Львівщини

У центрі оцінювання розповіли, як дистанційне навчання вплинуло на результати ЗНО випускників у Львівській області. З'ясувалося, що багато учнів отримали високі бали.

Директорка Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти Лариса Середяк каже, що випускники були дуже задоволені, що навчання відбувається дистанційно.

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Чому? Бо вони готували 3 – 4 предмети на вступ до ЗНО в репетиторів – і все.

Відповідно, вони не "розпорошувалися"” на інші уроки, які їм не були потрібні для вступу, а займалися тим, чим треба, і саме з тих предметів показали хороші результати,

– розповіла вона.

За її словами, цього року у Львівській області дуже багато 200-бальників. "А ще є 199-бальники, це також дуже високий результат. Отже, це свідчить про те, що діти показують добрий результат", – підсумувала Лариса Середяк.

Однак є регіони в області, які за будь-яких умов навчання демонструють низькі результати, але це тримається вже роками. Зокрема, мова про Мостиський район.

“Мабуть, йдеться про мотивацію до навчання – чи діти хочуть вчитись і вириватись (з містечка, – ред.), чи їм нічого не потрібно, бо вони близько до кордону. Втім так було ще й до онлайн-навчання", – додала вона.

До слова, 30 студентів українських вишів отримають премію Верховної Ради по 100 тисяч гривень. Винагороду їм виплатять за найвищі результати ЗНО у 2021 році. Куди вступили ці учні – читайте за посиланням.