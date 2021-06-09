8 українських університетів потрапили до рейтингу кращих вишів світу

До рейтингу кращих університетів світу на 2022 рік QS World University Rankings потрапили вісім українських вишів. Це наразі останні дані щодо рейтингу закладів освіти. Загалом у списку 1300 університетів.

Які українські університети потрапити у світовий рейтинг

Найвищу позицію серед українських вишів зайняв Харківський національний університет імені В. Каразіна. Він розмістився в діапазоні 511-520.

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Водночас загалом університет понизив свої позиції, адже ще минулого року він був на 477 місці.

5 українських університетів не змінили свої позиції в порівнянні з минулим роком:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка – він зайняв 601 – 650 місце;

НТУ "Харківський політехнічний інститут" – 651 – 700 місце;

НТУ "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" – 701 – 750 місце;

Сумський державний університет – 701 – 750 місце;

НУ "Львівська політехніка" – 801 – 1000 місце;

НУ "Києво-Могилянська академія" – 1001 – 1200 місце.

Разом з тим вперше у рейтинг світових вишів потрапив Львівський національний університет імені І. Франка. Він виявився на 1001 – 1200 місці.

Як складали рейтинг вишів

Виші обирали за шести ключовими параметрами:

академічна репутація,

репутація роботодавця (як компанії оцінюють випускників вишів),

співвідношення викладачів і студентів,

цитування робіт на факультеті,

співвідношення міжнародних викладачів,

співвідношення іноземних студентів.

Додамо, що найкращим університетом у світі вже десятий рік поспіль є Массачусетський технологічний інститут (MIT), який отримує бездоганні бали за результати досліджень та показник працевлаштування.

Що відомо про рейтинг QS World University Ranking QS проводить дослідження в університетах та бізнес-школах протягом останніх 20 років. Зокрема, вони використовують глобальні опитування роботодавців та академічні дослідження.



Щороку рейтинг згадується приблизно в 1000 різних газетах, журналах та веб сайтах. Світові рейтинги університетів QS стали найбільш використовуваною основою для порівняння університетів у всьому світі.



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