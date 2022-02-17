Окрім того, вчителька неодноразово наполягала, аби батьки перевели сина на індивідуальне навчання.

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Мама Тетяна Іванова розповіла, що її син Серафим навчається у 1 класі броварської школи №9. Вона зізналась, що з його класним керівником Ларисою Дорошенко у них склалися дуже напружені стосунки.

Мовляв, ще від початку навчального року були конфліктні ситуації. За словами мами, вчителька в кількох випадках, не розбираючись, називала його винним і "наполегливо рекомендувала" батькам перевести його на індивідуальне навчання.

Вчителька виштовхала учня з класу

А після зимових канікул стався ще один інцидент. Вчителька зателефонувала мамі учня й попросила негайно забрати сина із школи, бо він нібито неадекватно поводиться.

Я за хвилин 15 приїхала в школу і побачила картину, де вчитель виштовхує в коридор сина (при цьому син спокійний – не кричить, не істерить),

– зізнається мама першокласника.

На запитання, чи правильно Тетяна зрозуміла, що класна керівниця виштовхує Серафима з класу, вона підтвердила це. Обґрунтувала свої дії вчителька тим, що їй потрібно проводити урок. А хлопчика вона виштовхує, бо на перерві стався конфлікт між ним та іншим учнем.

І вчителька, захищаючи іншого учня, посадила його на свій стілець, а сина Тетяни Іванової вирішила виштовхнути для того, щоб він заспокоївся.

Мама звернулася до управління освіти

Після цього інциденту мама першокласника звернулася із заявою до районного управління освіти і науки Броварської міської ради.

У ній вона пояснила, що класна керівниця наполягала на переведенні хлопчика на індивідуальне навчання, бо їй із ним "не комфортно працювати". Водночас у Серафима для навчання вдома немає показань.

Ще жінка повідомила управлінню, що спілкувалася з директоркою школи, однак вона "самоусунулася від врегулювання конфлікту". На зустрічі була присутня і шкільна психологиня. Вона, за словами Тетяни, з її сином не спілкувалась, але теж наполягала на його переведенні на індивідуальне навчання.

Справу почали розслідувати

Згодом Тетяні зателефонували зі служби у справах дітей і повідомили, що до них звернулося управління освіти з проханням дослідити умови проживання дитини і поспілкуватися з дитиною, чи відчуває Серафим тиск із боку вчителя. І якщо вони виявлять ознаки булінгу, то "ініціюють заяву" до поліції.

Жінка запитала, чи законна така перевірка і як умови проживання дитини пов'язані зі ставленням до неї вчителя. Вона підозрює, що це може бути спробою тиску.

Що кажуть інші батьки

Проте мама іншого учня з цього класу Людмила Ефимчук звинуватила авторку посту в поширенні недостовірної інформації.

"Вчителька наша – педагог від Бога, вона на дітей ніколи навіть голос не підвищить, завжди лагідна і привітна, всі діти в неї завжди однаково наділені увагою. А пані Тетяна зводить суцільний наклеп!, – сказала вона.

За словами жінки, з вересня син Тетяни Іванової знущається з інших дітей в прямому сенсі цього слова, б'є їх, ображає, поводиться некеровано та на зауваження абсолютно не реагує. Деякі діти з класу бояться йти до школи.

Проте користувачка Вікторія Дишкант їй заперечила. Вона розповіла, що якось була у школі та чула, як ця вчителька під час уроку кричала на учнів.

Доводилося потрапити до школи під час уроку і чути, як веде урок "найсвятіший учитель". Сказати, що мені відібрало мову, нічого не сказати. Такий крик стояв на дітей. Тож немає святих вчителів,

– зазначила користувачка.

Ще чимало користувачів підтримали Тетяну. На їхню думку, можливо, мама Серафима просто не хоче здавати гроші на ремонт чи подарунок учительці, от сина і цькують. Пишуть, що такі випадки не поодинокі. Але у будь-якому разі треба ретельно розібратись та поговорити з усіма свідками.

До слова, під Києвом вчителька молодших класів Лариса Рудик вчиняла булінг над учнями. Одного школяра вона вдарила головою об парту так, що в нього аж пішла кров з губи. Деталі інциденту – читайте за посиланням.