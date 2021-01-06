В Україні вже почали підключати школи до електронних журналів. Відомо, що заклади вищої та професійно-технічної освіти також зможуть доєднатися до системи е-журналів.

Наразі Інститут освітньої аналітики отримав звернення від вишів та технікумів щодо бажання також використовувати функціонал державних електронних щоденників та журналів. Про це повідомили у пресслужбі Міністерстві освіти і науки.

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Робота платформи E-Jornal вже почалася для шкіл. А тепер Інститут освітньої аналітики також працює над реалізацію е-журналів для вишів.

Додамо, що ще наприкінці грудня в Україні була презентована державна система електронних класних журналів для шкіл. Вона забезпечує вчителів, батьків та учнів цілодобовим доступом до шкільних оцінок, статистики відвідуваності та інших ресурсів.

Тобто на цій платформі батьки бачитимуть інформацію про присутність дитини на навчанні, рівень її успішності, коментарі та поради вчителів, а учні – отримуватимуть завдання, слідкуватимуть за розкладом тощо.