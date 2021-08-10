За даними МОН, кількість зарахованих вступників на бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань) становить 58 тисяч 698 осіб, на молодшого бакалавра – 467 осіб.

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В електронних кабінетах вступників, які вже подали оригінали документів до вишів, статус заяви змінився на "Включено до наказу (навчання за кошти державного бюджету)".

Так, у рейтингу університетів за кількістю зарахованих на бюджет перше місце посідає “Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського”.

Найпопулярніші виші у 2021 році

Рейтинг вишів, куди вступили найбільше абітурієнтів на бюджет:

НТУ "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського" – вступило майже 4 тисячі абітурієнтів; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка – 3 066 вступників; НУ "Львівська політехніка" – 2 448 вступників; Львівський національний університет ім.і Івана Франка – 2 259 вступників; Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна – 1 245 вступників; Національний авіаційний університет – 1 215 вступників; НТУ "Харківський політехнічний інститут" – 1 215 вступників; Харківський національний університет радіоелектроніки – 1 048 вступників; Національний університет біоресурсів і природокористування України – 1 026 вступників; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича – 860 вступників.

Найпопулярніші спеціальності у 2021 році

З-поміж популярних спеціальностей на бюджет перше місце посідає "Середня освіта". Туди вступило 6 тисяч 217 осіб.

Наступні в рейтингу такі спеціальності:

2 місце – "Медицина" (3 664 абітурієнтів);

3 місце – "Комп'ютерні науки" (3 421 абітурієнтів);

4 місце – "Філологія" (2 325 абітурієнтів);

5 місце – "Інженерія програмного забезпечення" (1 899 абітурієнтів);

6 місце – "Комп’ютерна інженерія" (1 700 абітурієнтів);

7 місце – "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" (1 659 абітурієнтів);

8 місце – "Будівництво та цивільна інженерія" (1 492 абітурієнтів);

9 місце – "Право" (1 156 осіб абітурієнтів);

10 місце – "Агрономія" (1 108 абітурієнтів).

Зазначимо, що вступники, які мають пільги та претендують на переведення на бюджет, повинні надати до вишу підтверджувальні документи до 11 серпня, а саме переведення відбудеться до 19 серпня.

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Зарахування на контракт триватиме до 30 вересня, терміни визначені в правилах прийому вишу. Так, статус "Рекомендовано (контракт)" може з’явитись навпроти декількох заяв – вступник самостійно визначає, яку пропозицію обрати.

До слова, цього року вступники подали до вишів понад 1 мільйона 700 тисяч заяв. Зокрема, абітурієнти на бакалаврат найбільше обирають такі спеціальності: філологія, право, комп’ютерні науки та менеджмент.

Куди подали найбільше заяв:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка – понад 54 тисячі заяв. Львівський національний університет імені Івана Франка – понад 47 тисяч заяв. НТУ "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" – понад 46 тисяч заяв. Національний авіаційний університет – майже 39 тисяч заяв. Національний університет "Львівська політехніка" – понад 37 тисяч заяв. Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна – понад 32 тисячі заяв. Київський національний торговельно-економічний університет – майже 30 тисяч заяв. Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана – понад 26 тисяч заяв. Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова – понад 20 тисяч заяв. Київський університет імені Бориса Грінченка – понад 18 тисяч заяв.

Окрім того, цього року вперше приватні університети отримали можливість брати участь у розподілі місць державного замовлення. Так, 43 вступники будуть навчатися на бюджеті у приватних вишах. Деталі – читайте тут.