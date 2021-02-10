Виші отримали понад 240 мільйон гривень від депозитів у 2020 році, – Мінфін

За 2020 рік заклади вищої освіти отримали дохід у сумі понад 240 мільйон гривень від розміщення коштів на депозитах. Які заклади увійшли до п'ятірки з найбільшим обсягом коштів – читайте у матеріалі.

У 2020 році на депозитних рахунках у банках державного сектору загалом виші розмістили 3 мільярди 778 мільйонів гривень вільних бюджетних коштів, які отримали за надання платних послуг.

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Зокрема, за минулий рік 87 вишів отримали дохід від розміщення коштів на депозитних рахунках у розмірі 240,6 мільйонів гривень.

П'ятірка вишів з найбільшим обсягом коштів на депозитах:

Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров'я України – 35, 05 мільйона гривень;

ВДНЗУ "Українська медична стоматологічна академія" у Полтаві – 29, 39 мільйона гривень;

Запорізький державний медичний університет – 22, 79 мільйона гривень;

Київський національний торговельно-економічний університет – 21, 53 мільйона гривень;

Національний університет "Львівська політехніка" – 15, 48 мільйона гривень.



Обсяг коштів вишів на депозитах у банках / Інфографіка Мінфіну