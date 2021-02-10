Виші отримали понад 240 мільйон гривень від депозитів у 2020 році, – Мінфін

Джерело:Кабінет Міністрів України
За 2020 рік заклади вищої освіти отримали дохід у сумі понад 240 мільйон гривень від розміщення коштів на депозитах. Які заклади увійшли до п'ятірки з найбільшим обсягом коштів – читайте у матеріалі.
У 2020 році на депозитних рахунках у банках державного сектору загалом виші розмістили 3 мільярди 778 мільйонів гривень вільних бюджетних коштів, які отримали за надання платних послуг.
До теми Виші можуть отримати право розпоряджатися коштами та залучати інвестиції, – Шкарлет
Зокрема, за минулий рік 87 вишів отримали дохід від розміщення коштів на депозитних рахунках у розмірі 240,6 мільйонів гривень.
П'ятірка вишів з найбільшим обсягом коштів на депозитах:
Обсяг коштів вишів на депозитах у банках / Інфографіка Мінфіну