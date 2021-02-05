Виші можуть отримати право розпоряджатися коштами та залучати інвестиції, – Шкарлет

Серед планів Міністерства освіти і науки на 2021 рік – створення моделі автономного вишу, який матиме повне право розпоряджатися власними коштами. Що ще в пріоритеті МОН на цей рік у сфері вищої освіти – читайте у матеріалі.

Міністр освіти Сергій Шкарлет заявив, що створення автономної моделі вишів має забезпечити їх сучасними прозорими можливостями залучення інвестицій.

До теми Шкарлет назвав завдання МОН на 2021 рік: що в пріоритеті

Також це сприятиме розвитку академічної мобільності завдяки підвищенню рівня конкурентоспроможності закладів вищої освіти.

Ми працюємо над змінами до закону, щоб надати вишам повноважень самостійно розпоряджатися коштами, визначати внутрішню систему оплати праці та вільно залучати пожертви та інвестиції, залишаючись неприбутковою організацією з усіма податковими пільгами,

– наголосили в МОН.

Зокрема, серед завдань МОН на 2021 рік у сфері вищої освіти такі:

провести пілотування єдиного державного кваліфікаційного іспиту або його окремих елементів із використанням організаційно-технологічних процесів ЗНО;

отримати позику в розмірі 200 мільйонів доларів від США для подальшої підтримки реформ у сфері вищої освіти;

запустити електронну систему моніторингу працевлаштування випускників вишів;

розробити та запустити Єдину міжвідомчу електронну платформу для набору іноземних студентів;

запустять комунікаційну платформу “Наука для бізнесу” – це перший онлайн-інструмент автоматизованої співпраці науковців та підприємців;

реалізувати план популяризації вищої освіти в Україні для іноземних студентів.

"У планах на 2021 рік – систематизація законодавства у сфері науки та інновацій з метою підвищення рівня впровадження результатів наукових досліджень та інтеграції закладів вищої освіти і наукових установ із промисловістю", – додав міністр.