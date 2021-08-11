І це попри офіційну заяву Міністерства освіти про те, що невакциновані студенти можуть безперешкодно заселятися у гуртожитки. Там наголосили, що зараз немає жодних вимог щодо обов'язкової вакцинації студентів.

До теми Чи будуть поселяти у гуртожитки невакцинованих студентів: відповідь МОН

Під час засідання 10 серпня члени обласної комісії ТЕБ і НС обговорили проблеми вакцинації на Львівщині. На їх думку, восени 2021 року очікується черговий спалах коронавірусу, у тому числі штаму "Дельта".

Тому посадовці прийняли рішення про збільшення темпів вакцинації, зокрема почати щеплювати і студентів. За їх словами, такі заходи мають запобігти можливому спалаху коронавірусу на початку нового навчального року.

Тож, аби запобігти спалаху COVID-19 cеред молоді, комісія рекомендувала ректорам вишів заселяти в гуртожитки лише вакцинованих студентів.

На Львівщині категорія студентів складає понад 100 тисяч осіб. Тим самим збільшиться ризик поширення коронавірусу здебільшого серед молоді. Тому члени комісії рекомендують ректорам вишів проводити заселення студентів у гуртожитки тільки після проходження повного курсу вакцинації,

– повідомили в ЛОДА.

Зазначимо, що якщо Львівська область потрапить у жовту, помаранчеву чи червону зону, то проводити навчання в очному режимі зможуть лише заклади освіти, де вакциновані 80% викладачів. Відповідне рішення уряд ухвалив 28 липня цього року.

Водночас керівниця Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ Наталія Іванченко-Тімко розповіла, що наразі вакциновано понад 420 тисяч з 2,5 мільйона мешканців Львівщини. Показник щеплень в області нижчий від середнього по Україні.

До слова, міністр освіти і науки Сергій Шкарлет заявив, що цього року школярі та студенти розпочнуть навчання в повноформатному режимі, тобто без змішаних чи дистанційних занять.