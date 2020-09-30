У проєкті державного бюджету на 2021 рік передбачено 173,8 мільярда гривень на освіту, що на 34 мільярди більше, ніж це було минулого року. На підготовку фахівців з вищою освітою, забезпечення студентів, аспірантів і докторантів планують виділити майже 40 мільярдів гривень.

А це на 8,3 мільярда гривень більше, ніж було виділено на 2020 рік, розповів заступник міністра фінансів України Роман Єрмоличев у своїй колонці для Інтерфакс-Україна.

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На що підуть гроші у сфері вищої освіти

Уперше буде враховано один мільярд гривень для інвестицій у модернізацію та техногенну безпеку системи гуртожитків. За словами Єрмоличева, буде затверджено порядок щодо співфінансування із боку закладів освіти, аби досягнути вагоміших результатів.

Також планується, що на проведення ЗНО, єдиного фахового вступного випробування та єдиного вступного іспиту для здобуття ступеня магістра буде виділено 431,4 мільйона гривень.

Передбачають, що ЗНО будуть складати у 2021 році близько 400 тисяч осіб. Дати проведення ЗНО у наступному – читайте за посиланням.

Заступник міністра фінансів України повідомив, що значна частина видатків бюджету 2021 року буде спрямована на капітальні інвестиції.

"Є підстави вважати, що значна частина видатків буде спрямована на капітальні інвестиції та інноваційний розвиток галузі. А отже, освіта в Україні наближатиметься до європейських стандартів", – підкреслив він.

До слова, ще 102,5 мільярда гривень пропонують спрямувати на освітню субвенцію для виплати зарплат вчителям, 4,5 мільярда гривень – на виплату академічних стипендій. На що ще планують виділити гроші в сфері освіти – читайте тут.