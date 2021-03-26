Вища освіта за кордоном: назвали найкращі університети Польщі – рейтинг

Джерело:Perspektywy
Щороку сотні українських студентів їдуть на навчання за кордон. Однією із найпопулярніших країн для навчання у вишах є Польща. Тому експерти склали рейтинг найкращих університетів Польщі.
Адже вибір навчального закладу має велике значення для майбутнього, а рейтинг університетів є досить якісним показником.
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Цей університетський рейтинг підготовлений освітнім фондом Perspektywy, який займається моніторингом розвитку польської освіти, популяризації її в Польщі та поза межами країни.
Університети, представлені в цьому рейтингу, мають певні особливості та здатні відповідати викликам часу. Йдеться про:
До слова, агентство QS Quacquarelli Symonds уклало рейтинг кращих університетів світу у 2021 році, куди увійшли чотири популярні виші з України:
Українські виші потрапили до списку найкращих університетів світу / Інфографіка 24 каналу