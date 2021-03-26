Вища освіта за кордоном: назвали найкращі університети Польщі – рейтинг

Щороку сотні українських студентів їдуть на навчання за кордон. Однією із найпопулярніших країн для навчання у вишах є Польща. Тому експерти склали рейтинг найкращих університетів Польщі.

Адже вибір навчального закладу має велике значення для майбутнього, а рейтинг університетів є досить якісним показником.

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Цей університетський рейтинг підготовлений освітнім фондом Perspektywy, який займається моніторингом розвитку польської освіти, популяризації її в Польщі та поза межами країни.

Університети, представлені в цьому рейтингу, мають певні особливості та здатні відповідати викликам часу. Йдеться про:

дослідження світового класу,

кращі викладачі,

високий рівень викладання та міжнародної співпраці,

активна участь у глобальних наукових мережах,

взаємодія з бізнесом і ринком праці тощо.

Рейтинг польських університетів за 2020 рік

Ягеллонський університет у Кракові Варшавський університет Варшавський технологічний університет AGH University of Science and Technology Станіслава Стазіча Університет Адама Міцкевича в Познані Вроцлавський університет науки і технологій Гданський медичний університет Гданський технологічний університет Технічний університет у Лодзі Вроцлавський університет Поморський медичний університет у Щецині Варшавський медичний університет Вроцлавський медичний університет Познанський технологічний університет Лодзінський медичний університет

До слова, агентство QS Quacquarelli Symonds уклало рейтинг кращих університетів світу у 2021 році, куди увійшли чотири популярні виші з України:

Київський національний університет ім. Шевченка;

Харківський національний університет ім. Каразіна;

Львівська політехніка;

Київський політехнічний інститут ім. Сікорського.



Українські виші потрапили до списку найкращих університетів світу / Інфографіка 24 каналу