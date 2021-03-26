Вища освіта за кордоном: назвали найкращі університети Польщі – рейтинг

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Джерело:

Perspektywy

Щороку сотні українських студентів їдуть на навчання за кордон. Однією із найпопулярніших країн для навчання у вишах є Польща. Тому експерти склали рейтинг найкращих університетів Польщі.

Адже вибір навчального закладу має велике значення для майбутнього, а рейтинг університетів є досить якісним показником.

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Цей університетський рейтинг підготовлений освітнім фондом Perspektywy, який займається моніторингом розвитку польської освіти, популяризації її в Польщі та поза межами країни.

Університети, представлені в цьому рейтингу, мають певні особливості та здатні відповідати викликам часу. Йдеться про:

  • дослідження світового класу,
  • кращі викладачі,
  • високий рівень викладання та міжнародної співпраці,
  • активна участь у глобальних наукових мережах,
  • взаємодія з бізнесом і ринком праці тощо.

Рейтинг польських університетів за 2020 рік

  1. Ягеллонський університет у Кракові
  2. Варшавський університет
  3. Варшавський технологічний університет
  4. AGH University of Science and Technology Станіслава Стазіча
  5. Університет Адама Міцкевича в Познані
  6. Вроцлавський університет науки і технологій
  7. Гданський медичний університет
  8. Гданський технологічний університет
  9. Технічний університет у Лодзі
  10. Вроцлавський університет
  11. Поморський медичний університет у Щецині
  12. Варшавський медичний університет
  13. Вроцлавський медичний університет
  14. Познанський технологічний університет
  15. Лодзінський медичний університет

До слова, агентство QS Quacquarelli Symonds уклало рейтинг кращих університетів світу у 2021 році, куди увійшли чотири популярні виші з України:

  • Київський національний університет ім. Шевченка;
  • Харківський національний університет ім. Каразіна;
  • Львівська політехніка;
  • Київський політехнічний інститут ім. Сікорського.


Українські виші потрапили до списку найкращих університетів світу / Інфографіка 24 каналу