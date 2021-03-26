Вища освіта за кордоном: назвали найкращі університети Польщі – рейтинг
Щороку сотні українських студентів їдуть на навчання за кордон. Однією із найпопулярніших країн для навчання у вишах є Польща. Тому експерти склали рейтинг найкращих університетів Польщі.
Джерело:Perspektywy
Адже вибір навчального закладу має велике значення для майбутнього, а рейтинг університетів є досить якісним показником.
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Цей університетський рейтинг підготовлений освітнім фондом Perspektywy, який займається моніторингом розвитку польської освіти, популяризації її в Польщі та поза межами країни.
Університети, представлені в цьому рейтингу, мають певні особливості та здатні відповідати викликам часу. Йдеться про:
- дослідження світового класу,
- кращі викладачі,
- високий рівень викладання та міжнародної співпраці,
- активна участь у глобальних наукових мережах,
- взаємодія з бізнесом і ринком праці тощо.
Рейтинг польських університетів за 2020 рік
- Ягеллонський університет у Кракові
- Варшавський університет
- Варшавський технологічний університет
- AGH University of Science and Technology Станіслава Стазіча
- Університет Адама Міцкевича в Познані
- Вроцлавський університет науки і технологій
- Гданський медичний університет
- Гданський технологічний університет
- Технічний університет у Лодзі
- Вроцлавський університет
- Поморський медичний університет у Щецині
- Варшавський медичний університет
- Вроцлавський медичний університет
- Познанський технологічний університет
- Лодзінський медичний університет
До слова, агентство QS Quacquarelli Symonds уклало рейтинг кращих університетів світу у 2021 році, куди увійшли чотири популярні виші з України:
- Київський національний університет ім. Шевченка;
- Харківський національний університет ім. Каразіна;
- Львівська політехніка;
- Київський політехнічний інститут ім. Сікорського.
Українські виші потрапили до списку найкращих університетів світу / Інфографіка 24 каналу
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