Після ДТП у Харкові за участю іноземного студента Міністерство внутрішніх справ розпочало перевірку у деяких вишах, де навчаються іноземці.

Скільки університетів вже перевірили та які порушення ззафіксували – розповів заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко виданню УНН.

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Він розповів, що МВС вже перевірило кілька ВНЗ, зокрема:

Національний медичний університет ім. Богомольця,

Харківський національний університет ім. Каразіна,

Донецький національний медичний університет, в якого є філіали в Маріуполі та Кропивницькому.

Геращенко наголосив, що вони виявили невідповідності даних у наказах на зарахування. "В університетах людей рахується набагато більше, ніж у міграційній службі. Чого, в принципі, бути не повинно», - сказав він.

"Це дуже велика проблема, адже після перевірки, яку вже провели в декількох медичних навчальних закладах, виявилося, що кожен шостий студент отримує запрошення в Україну, але тут не навчається", – розповів заступник міністра МВС.

За його словами, дозвіл на приїзд до України надається лише тим, хто дійсно вступив, хто бажає навчатися та дотримуватися міграційного законодавства. "А у вишах має бути боротьба з корупцією, щоб лише ті студенти, які навчаються, отримували заліки, а не ті, хто давав хабарі. Іноземні студенти перетворилися на дійних корів", – повідомив Геращенко.

Адже фіксувалися випадки, коли іноземний студент навіть не мешкає в Україні, але йому дивним чином ставляться всі заліки та екзамени. Тобто, іноземець спить у себе на Батьківщині, а йому всі необхідні оцінки ставлять,

– повідомив заступник Авакова.

Він також наголосив, що в планах Міністерства створити сайт, на якому буде з'являтися інформація про всіх іноземних студентів. Це буде такий собі Єдиний інформаційний портал, куди буде виписано інформацію про всіх іноземних студентів, яким запропоновано навчатися в Україні.