Депутатка Юлія Гришина, що для випускників українських вишів деяких спеціальностей запровадять єдиний державний кваліфікаційний іспит (ЄДКІ), який є аналогом ЗНО.

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Вона наголосила, що зазвичай випускники ЗВО по закінченню навчання складають екзамени у своєму ж навчальному закладі. І їх екзаменують викладачі, які їх навчали.

“Це створює підґрунтя для необ’єктивної оцінки, а інколи й корупції, адже не кожен викладач має волю об’єктивно оцінити результати своєї роботи”, – зазначила Гришина.

Водночас для школярів, за її словами, систему "чесних екзаменів" вже запроваджено у формі ЗНО.

Аналогом для випускників вишів має стати єдиний державний кваліфікаційний іспит (ЄДКІ). Це стандартизована форма контролю результатів навчання, визначених стандартом фахової передвищої або вищої освіти,

– заявила Юлія Гришина.

Депутатка зазначила, що подібна система вже успішно працює для студентів-медиків і має назву КРОК.



Згідно з законодавством, ЄДКІ може проводитися у формі ЗНО або в іншій формі та передбачати використання різних видів тестових та ситуаційних завдань, укладених відповідно до програми кваліфікаційного іспиту.

Завдання ЄДКІ розроблені відповідно до затверджених програм, за якими навчаються студенти, і складені у вигляді тестів, де студент має вибрати одну правильну відповідь. Усього тестових завдань 100, тривалість тесту – 2 години.

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До слова, восени цього року заплановано апробацію ЄДКІ за спеціальностями “Право”, “Міжнародне право”, “Публічне управління та адміністрування” та “Авіаційний транспорт”.