Університет у Севастополі потрапив під українські санкції: як відреагував ректор

Джерело:"Радіо Свобода"
Підконтрольний Росії Севастопольський національний технічний університет виявився в списку санкцій України. Що тепер заборонено вишу та як відреагував на це ректор університету – читайте у матеріалі.
Санкції на виш вводяться на три роки. Відповідний указ 19 лютого опублікований на сайті Офісу Президента.
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В указі наголошено, що санкції передбачають:
Ректор севастопольського вузу Володимир Нечаєв в коментарі російському агентству наголосив, що включення університету до списку санкцій, є "визнанням значущості вишу і його досягнень в науковій сфері".
За його словами, виш "не реалізує антиукраїнської політики", а санкції від України тільки "допоможуть університету зміцнити свої позиції".
Це рішення, на мій погляд, сприяє розкручуванню Севастопольського державного університету на світовій арені,
– сказав Нечаєв.
Раніше заступниця голови МЗС України Еміне Джеппарова повідомляла, що підготовка іноземних фахівців у Севастопольському державному університеті є незаконною і видані цими вузами дипломи не мають юридичної сили і не будуть визнані більшістю країн світу.
Додамо, що санкції проти Севастопольського університету були введені разом з санкціями проти проросійського політика Віктора Медведчука, його дружини Оксани Марченко і ще шести фізичних та 19-ти юридичних осіб.