Підконтрольний Росії Севастопольський національний технічний університет виявився в списку санкцій України. Що тепер заборонено вишу та як відреагував на це ректор університету – читайте у матеріалі.

Санкції на виш вводяться на три роки. Відповідний указ 19 лютого опублікований на сайті Офісу Президента.

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Що заборонено Севастопольському університету

В указі наголошено, що санкції передбачають:

блокування активів – тимчасове обмеження права людини користуватися розпоряджатися належним йому майном;

запобігання виведення капіталів за межі України;

зупинення виконання економічних і фінансових зобов'язань;

анулювання або призупинення ліцензій та інших дозволів, отримання яких є умовою для здійснення певного виду діяльності;

заборона участі в приватизації, оренди державного майна резидентами іноземної держави і особами, прямо або побічно контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах.

Як відреагував ректор вишу

Ректор севастопольського вузу Володимир Нечаєв в коментарі російському агентству наголосив, що включення університету до списку санкцій, є "визнанням значущості вишу і його досягнень в науковій сфері".

За його словами, виш "не реалізує антиукраїнської політики", а санкції від України тільки "допоможуть університету зміцнити свої позиції".

Це рішення, на мій погляд, сприяє розкручуванню Севастопольського державного університету на світовій арені,

– сказав Нечаєв.

Раніше заступниця голови МЗС України Еміне Джеппарова повідомляла, що підготовка іноземних фахівців у Севастопольському державному університеті є незаконною і видані цими вузами дипломи не мають юридичної сили і не будуть визнані більшістю країн світу.

Додамо, що санкції проти Севастопольського університету були введені разом з санкціями проти проросійського політика Віктора Медведчука, його дружини Оксани Марченко і ще шести фізичних та 19-ти юридичних осіб.