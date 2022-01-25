Чернівецький національний університет знову переходить на онлайн-навчання

З 1 лютого Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича знову переходить на дистанційне навчання. Усе через спалах COVID-19 в регіоні.

Про це у коментарі Суспільному сказав ректор вишу Роман Петришин. Дистанційне навчання запроваджують з вівторка, 1 лютого.

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За словами Петришина, наразі не відомо, скільки воно триватиме.

Школи та училища у місті теж працюють в онлайн-режимі. З 24 січня до 7 лютого школярі на Буковині перейшли на дистанційне навчання. Таке рішення ще 20 січня ухвалила обласна комісія з ТЕБ та НС.

Додамо, що студенти Львівського медичного університету з 24 січня також навчатимуться дистанційно. Таке рішення пов'язане зі зростанням у виші кількості хворих на коронавірус. Там наразі хворіють 103 студенти.

Буковина наразі у помаранчевій зоні карантину, але показники продовжують погіршуватися. Впродовж останніх трьох днів рівень госпіталізацій суттєво перевищує норму (станом на 25 січня він становить 76%). Крім того, зростає коефіцієнт виявлення випадків інфікування.У Чернівецькій області станом на ранок 25 січня загальна чисельність інфікованих коронавірусом складає 128 466 випадків. Лише за останню добу виявили 919 нових хворих на COVID-19.

До слова, через різке збільшення захворюваності COVID-19 школи у деяких областях України також перейшли на дистанційне навчання. В яких містах діти навчаються в онлайн-режимі – читайте у статті.