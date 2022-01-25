Про це у коментарі Суспільному сказав ректор вишу Роман Петришин. Дистанційне навчання запроваджують з вівторка, 1 лютого.
До теми Ще три міста переводять учнів на дистанційне навчання
За словами Петришина, наразі не відомо, скільки воно триватиме.
Школи та училища у місті теж працюють в онлайн-режимі. З 24 січня до 7 лютого школярі на Буковині перейшли на дистанційне навчання. Таке рішення ще 20 січня ухвалила обласна комісія з ТЕБ та НС.
Додамо, що студенти Львівського медичного університету з 24 січня також навчатимуться дистанційно. Таке рішення пов'язане зі зростанням у виші кількості хворих на коронавірус. Там наразі хворіють 103 студенти.
До слова, через різке збільшення захворюваності COVID-19 школи у деяких областях України також перейшли на дистанційне навчання. В яких містах діти навчаються в онлайн-режимі – читайте у статті.