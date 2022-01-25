Про це у коментарі Суспільному сказав ректор вишу Роман Петришин. Дистанційне навчання запроваджують з вівторка, 1 лютого.

До теми Ще три міста переводять учнів на дистанційне навчання

За словами Петришина, наразі не відомо, скільки воно триватиме.

Школи та училища у місті теж працюють в онлайн-режимі. З 24 січня до 7 лютого школярі на Буковині перейшли на дистанційне навчання. Таке рішення ще 20 січня ухвалила обласна комісія з ТЕБ та НС.

Додамо, що студенти Львівського медичного університету з 24 січня також навчатимуться дистанційно. Таке рішення пов'язане зі зростанням у виші кількості хворих на коронавірус. Там наразі хворіють 103 студенти.

Коронавірус в Чернівцях! Буковина наразі у помаранчевій зоні карантину, але показники продовжують погіршуватися. Впродовж останніх трьох днів рівень госпіталізацій суттєво перевищує норму (станом на 25 січня він становить 76%). Крім того, зростає коефіцієнт виявлення випадків інфікування.



У Чернівецькій області станом на ранок 25 січня загальна чисельність інфікованих коронавірусом складає 128 466 випадків. Лише за останню добу виявили 919 нових хворих на COVID-19.

До слова, через різке збільшення захворюваності COVID-19 школи у деяких областях України також перейшли на дистанційне навчання. В яких містах діти навчаються в онлайн-режимі – читайте у статті.