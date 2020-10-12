Чи виселятимуть студентів з гуртожитків на час дистанційного навчання: пояснення Шкарлета
Примусово виселяти студентів з гуртожитків на час дистанційного навчання ніхто не буде. Хоча гуртожитки є ймовірними осередками поширення коронавірусу.
На час вимушених канікул студентів не виселятимуть з гуртожитків, написав у телеграмі виконувач обов’язків міністр освіти та науки Сергій Шкарлет.
Читайте також ВНЗ в Україні переходять на дистанційне навчання, а школи відправляють на дочасні канікули
Він також запевнив, що обов’язково наголошуватиме щодо цього на засіданнях комісії ТЕБ та НС та уряду. Хоча й розуміє, що гуртожитки все ж є ймовірними осередками поширення COVID-19.
Багато хто з вас вже працює і вам важливо зберегти своє місце роботи. Є серед вас і ті, чия домівка на червоній карантинній території та соціально-незахищені категорії студентів,
– зазначив Шкарлет.
За його словами, в офіційному документі МОН буде лише рекомендація щодо від'їзду з гуртожитків додому.
Хто точно зможе залишатися у гуртожитках:
- діти-сироти;
- діти, позбавлені батьківського піклування;
- студенти з тимчасово окупованих територій, червоних карантинних зон.
Однак повинне бути зобов'язанням адміністрацій навчального закладу щодо збереження місця проживання студента у гуртожитку та з обов'язковим перерахунком сплачених за гуртожиток грошей.
Шкарлет додав, що ці заходи є превентивними й потрібні для зниження ризиків захворюваності. Адже гуртожитки є місцями, де неможливо дотримуватися вимог дистанціювання (спільні кімнати, місця загального користування: кухні, душові кімнати тощо).