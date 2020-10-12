Примусово виселяти студентів з гуртожитків на час дистанційного навчання ніхто не буде. Хоча гуртожитки є ймовірними осередками поширення коронавірусу.

На час вимушених канікул студентів не виселятимуть з гуртожитків, написав у телеграмі виконувач обов’язків міністр освіти та науки Сергій Шкарлет.

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Він також запевнив, що обов’язково наголошуватиме щодо цього на засіданнях комісії ТЕБ та НС та уряду. Хоча й розуміє, що гуртожитки все ж є ймовірними осередками поширення COVID-19.

Багато хто з вас вже працює і вам важливо зберегти своє місце роботи. Є серед вас і ті, чия домівка на червоній карантинній території та соціально-незахищені категорії студентів,

– зазначив Шкарлет.

За його словами, в офіційному документі МОН буде лише рекомендація щодо від'їзду з гуртожитків додому.

Хто точно зможе залишатися у гуртожитках:

діти-сироти;

діти, позбавлені батьківського піклування;

студенти з тимчасово окупованих територій, червоних карантинних зон.

Однак повинне бути зобов'язанням адміністрацій навчального закладу щодо збереження місця проживання студента у гуртожитку та з обов'язковим перерахунком сплачених за гуртожиток грошей.

Шкарлет додав, що ці заходи є превентивними й потрібні для зниження ризиків захворюваності. Адже гуртожитки є місцями, де неможливо дотримуватися вимог дистанціювання (спільні кімнати, місця загального користування: кухні, душові кімнати тощо).

Важливо! Через епідемію коронавірусу вищі навчальні заклади планують перевести на дистанційне навчання. Крім того, осінні канікули у школах мають розпочатися швидше. Рішення прийматиме влада на місцях, однак освітян просять до 15 жовтня відправити дітей на відпочинок. Водночас Міносвіти готується розіслати рекомендаційні листи.