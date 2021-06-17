Журналісти розпитали цьогорічних одинадцятикласників про випускний бюджет. Кажуть, що найдорожчі – сукні та ресторани. Тому щоб зекономити, випускники орендують локації під святкування.

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Скільки коштує випускний в Україні

Ціни за випускне вбрання

Зазвичай випускниці продумують образ до свята, і обирають найкрасивіші сукні. Ціни в середньому – від 7 до 13 тисяч гривень.



Випускний в 11 класі / Фото chortkiv.city

Водночас чоловічі костюми дещо дешевші. Ціна за костюм – близько 4 тисяч гривень. Проте часто молодь обирає більш практичний та популярний варіант – темні джинси з сорочкою або білу футболку під піджак.

Також останнім часом все частіше можна зустріти хлопця-випускника у кедах або кросівках. Взуття коштує приблизно 2 тисячі гривень.

Святковий бенкет

Батьки випускників столичної школи скидалися на бенкет по 1500 гривень. Загалом ресторани Києва беруть в середньому від тисячі до півтори тисячі гривень за людину.

Тому щоб зекономити, випускники часто орендують локації під святкування.Адже там зазвичай є і посуд, і караоке, і місце для танців, і барна стійка, і музика.

Фотоальбоми

Цікаво, що фотоальбоми досі не втратили своєї популярності, лише посучаснішали. Так, зараз всі обирають фотографії, що оживають. Так, ви наводите смартфоном на фото, а воно обертається на відео.

Ціни: звичана найдешевша фотокнига класу коштує від 400 гривень, то а фотокнига з доповненою реальністю – від 1 тисячі і вище.

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Тож, загалом на випускний на одного учня піде близько 8 – 15 тисяч гривень. Якщо оновити гардероб батьків і запросити і їх на бенкет, то буде ще близько 5 – 6 тисяч гривень.

До слова, школярки на Рівненщині оригінально відсвяткували завершення навчання. Вони після останнього дзвоника стрибнули у водойму просто в шкільній формі та з бантами на голові. Відео – дивіться тут.