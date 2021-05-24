Випускний у садочку, початковій і старшій школі: яким він буде та скільки доведеться заплатити

Школи попри пандемію планують проводити випускні вечори. У МОН дозволили організовувати такі святкові заходи, але з певними обмеженнями. Також вже почалася підготовка до випуску і в дитсадках, 4 та 9 класах. Якими цього року будуть випускні та скільки доведеться заплатити – читайте відповіді експертів.

У Міносвіти заявили, що цього року випускні вечори в школах не заборонені, але вони потрапляють під обмеження карантинних зон. Тож, школи святкуватимуть випускні з урахуванням епідемситуації в регіоні.

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Які обмеження можуть бути на випускних-2021? Наразі майже у всіх областях України діють обмеження жовтої зони (лише Донецька – помаранчева), і їх доведеться дотримуватися.

Так, в школах можна проводити святкові заходи, якщо:

на кожну людину буде 4 квадратних метри площі,

або наповненість залів буде не більше 50%,

в приміщеннях всі повинні бути в масках.

Що стосується кафе і ресторанів, то, якщо їх робота дозволена, в залах можуть знаходиться до 20 осіб і тільки до 24:00. Поки це всі обмеження, які впливають на проведення випускних.

Журналісти опитали батьків, як проходитимуть випускні в їхніх дітей і яку суму вони здають на святкування.

Випускний у для дітей садочку

Цього року святкувати випускний у дитсадку планують у приміщенні і без батьків, бо діють карантинні обмеження.

Добре, якщо на вулиці, – тоді батькам дозволять подивитися на власних дітей. Дитині дають цукерки і диплом випускника. Решта зібраних грошей піде на подарунки завідуючій, вихователю та іншим працівникам садочка,

– кажуть батьки.

Також є дитсадки, де взагалі відмовилися від святкування випускного для малюків.

Скільки доведеться заплатити? За таке святкування батьки мають викласти від 600 до 1500 гривень, залежно від рівня навчального закладу та місця розташування.

Випускний у 4 класі

Експерти насправді не розуміють сенсу таких випускних, адже клас не розформовують, і більшість дітей переходить у п’ятий клас цієї ж школи.

Тут особливого святкування не буде. Дітей зберуть на “солодкий стіл” та, можливо, організують поїздку на екскурсію. Є і школи, де не проводять випускного взагалі. Там дітям просто кажуть: "До побачення! Зустрінемося першого вересня".



Випускний для дітей у 4 класі / Фото Шепетівська школа-гімназія

У скільки обійдеться такий випускний? Ціни таких випускних – від 500 гривень (солодкий стіл, виїзд на природу з дітьми тощо) до 4000 гривень (якщо батьки замовлять аніматора, ресторан та екскурсію).

Наприклад, можуть організовувати поїздку до мотузкового парку на 500 гривень. У цю суму входить також піца для дитини та одного з батьків. А випускний альбом для дітей коштує від 250 до 500 гривень. Ще на подарунок учителям піде до 500 гривень.

Випускний у 9 класі

У школі може не бути старших класів. Тоді 9 клас у такому закладі освіти справді останній, потім – хто куди. Але якщо є 10 та 11 класи, то це випускний зазвичай для тих, хто йде в коледж чи профтех.

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Часто діти взагалі не прагнуть свята, адже через два роки буде справжній випускний. Або часто учні 9 класу замовляють лише альбоми.

Популярні спільні заходи за межами школи – поїздка класом до Львова, Києва чи в Карпати. Зазвичай обходиться у близько 3 тисячі (екскурсії, проживання, харчування та квитки).

Випускний у 11 класі

Як будуть проводити випускний? Багато школярів готуються до звичного випускного – з елегантним вбранням та веселощами. Проте на офіційну частину МОН просить приходити без батьків.

Також частина українських школярів готується влаштувати святкування на природі. До прикладу, влаштувати пікнік чи поїхати в Карпати на кілька днів. Це буде коштувати від 750 до 3000 гривень.

Скільки доведеться викласти на випускний? Для “красивого” випускного – просто захмарні ціни. Так, на ресторан може піти понад 7 тисяч гривень. На кульки, квіти, подарунки всім учителям – до двох тисяч гривень. А ще обов’язково – шкільний альбом, оренда автобуса, музики тощо.



Випускний в 11 класі / Фото chortkiv.city

Школярки зазвичай по кілька годин проводять у салоні краси для зачіски та макіяжу. А хлопці просто купують костюми з краватками чи метеликами.

Але деякі експерти припускають, що цього року знайдуться діти, які прийдуть на випускні у джинсах та футболках, а кошти, не витрачені на костюми та одноразові сукні, передадуть на благодійність.

До слова, у Києві школам рекомендують проводити останні дзвоники та випускні вечори з дотриманням карантинних правил. Зокрема, їх мають організувати на вулиці та без батьків.