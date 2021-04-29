Директор департаменту освіти та науки Одеської ОДА Олександр Лончак наголосив, що хоч Одеська область і вийшла з червоної зони, робота освітніх установ триває в умовах карантину,

До теми Як школам проводити останній дзвоник у 2021 році: пояснення МОН

Тому цього року не буде ніяких святкових заходів та випускних вечорів з глядачами.

Випускні вечори будуть проходити тільки в межах одного класу і без глядачів. Стороннім взагалі заборонено перебувати в навчальних закладах,

– заявив директор департаменту освіти в Одесі.

Лончак додав, що вони вже отримали лист від Міністерства освіти і науки України з усіма роз'ясненнями, який будуть направляти по школах.



До слова, Одеса перейшла з червоної до жовтої зони карантину через покращення ситуації з COVID-19. Тож, учні повертаються до навчання, але воно буде відбуватися у змішаній формі.

Так, ті предмети, які не вимагають постійної уваги вчителя, діти будуть вивчати дистанційно. Але здебільшого уроки проходитимуть стаціонарно.