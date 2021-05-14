Випускний-2021 під час пандемії: які альтернативи традиційному вечору обирають школярі

Пандемія вже другий рік змінює плани випускників шкіл на святкування традиційних випускних вечорів. Але школярі намагаються вийти з цієї ситуації та шукають різні альтернативи для випускного.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що карантинні обмеження в Україні триватимуть до кінця 2021 року, а тому учні випускних класів вимушені організувати "прощання зі школою" з дотриманням усіх норм безпеки.

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Випускники вже почали планувати, яким буде їх останній дзвоник та випускний вечір. Адже всім вже набридло дистанційне навчання, і діти хочуть просто живого спілкування з однокласниками та вчителями.

Офіційна позиція МОН та шкіл

МОН надіслали школам рекомендації з приводу проведення випускних вечорів.

Зокрема, наголосили, що робота освітніх закладів триває в умовах карантинних обмежень, тому на широкий загал ніяких святкових заходів та випускних вечорів цього року не буде.

Святкування має бути лише в межах одного класу і без глядачів. Стороннім взагалі заборонено перебувати у закладах освіти,

– розповів про позицію МОН директор Департаменту освіти та науки в Одесі Олександр Лончак.

Так, у школах Полтави планують видати свідоцтва у 2021 році – 11 червня для учнів 9 класів та 2 липня для школярів 11 класів.



Випускний вечір в період пандемії / Фото terminovo.te.ua

Наприклад, минулого року попри карантин у львівській школі №8 та Полтавській ЗОШ №28 свято останнього дзвоника провели на подвір’ї школи, але там були присутні лише учні випускних класів.

Деякі школи цього року планують так само організувати прощання з навчальним закладом. "У нашій школі не планується проведення останнього дзвоника і вручення свідоцтв випускникам 9 та 11 класів. Вручення свідоцтв може відбутися лише тоді, коли Вінниця буде в зеленій зоні", – кажуть у міській раді.

Натомість директори рекомендують випускникам відмовитись від будь-якого святкування.

Як школярі планують святкувати випускний

Більшість випускників, звичайно, мріють одягти святкове вбрання та разом з однокласниками незабутньо відсвяткувати закінчення школи.

Але реальність дещо інша – близько половини українських школярів готується влаштувати святкування на природі.

Наприклад, школярі з Рівного вирішили замість типового випускного вечора організувати поїздку в Карпати на три дні без батьків. Вони думають, що це буде дешевше. А їхати планують після останнього ЗНО.

За інформацією випускниці, день проживання в готелі в Карпатах в середньому коштує від 750 до 3000 гривень з однієї людини. В цю вартість входить сніданок та СПА-процедури.

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Тож, випускники сподіваються весело провести час. Адже на території бази відпочинку є різні види розваг – від катання на квадроциклах до прогулянки на конях.

Водночас випускники з Вінниці планують влаштувати у липні святкування на території бази відпочинку, де є басейн просто неба та послуги з верхової їзди.



Випусники відпочивають після офіційного вручення / Фото УП. Життя

Минулого року так робили їх попередники. Відомо, що вартість такого виду розваг – від 200 до 1000 гривень з людини. Але в цю суму не входить вартість харчування, проживання та проїзду.

Через пандемію школярі на традиційний випускний, де будуть вручати атестати, вирішили не обирати дорогі сукні.

Додамо, що якщо клас хоче замовити послуги ведучого та фотографа, то сьогодні за це в середньому треба віддати понад 20 тисяч гривень.

Також школярі не оминають і розкішні автомобілі – вони готові орендувати навіть лімузин, щоб приїхати зі школи в ресторан на ефектному авто. Така послуга в середньому коштує 280 гривень за годину з однієї людини.

Як на пропозиції дітей реагують батьки? Думки батьків теж розділилися. Хтось пропонує влаштувати дітям свято, адже закінчення школи раз в житті, а хтось – категорично ставиться до проведення масових заходів в умовах пандемії.

Дуже прикро, що наші діти можуть залишитися без випускного. Ні останнього дзвоника, ні випускного. Все таки, у них починається новий етап в житті, а вони навіть зі школою не можуть нормально попрощатися,

– каже мама 11-класниці Тетяна.

За її словами, ніхто не враховує думки дітей. Все вирішили за них. Але діти не винні у тому, що сталася пандемія. "ЗНО можна проводити, а випускний зі своїми однокласниками – ні. Повне безглуздя", – додає жінка.

Цікаво, що найзаможніші батьки пропонують дітям організувати поїздку в Єгипет або тур Європою. Вартість такого відпочинку може коштувати від 8 тисяч гривень з однієї людини.

Але організувати такий відпочинок буде складно, зважаючи на обмеження інших країн та обов’язкове ПЛР-тестування.