Випускний 2021: ідеї, як його безпечно відсвяткувати у школі

Понад 350 тисяч учнів закінчують свої школи у 2021 році. І всіх їх непокоїть питання про те, яким буде їх випускний та чи його взагалі будуть проводити. Читайте їдеї, як можна безпечно та цікаво організувати випускний попри пандемію.

Адже епідемія COVID-19 в розпалі, а школи вже кілька тижнів зачинені на карантин. Проте для тих, хто цього року закінчує школи є багато варіантів, як спланувати випускний вечір.

До теми Чи можуть продовжити навчальний рік через карантин: пояснення експерта

До прикладу, для випускників столичної гімназії "Ерудит" батьки приготували екскурсію та цікавий історичний квест. А святкування, привітання та навіть фуршет буде на відкритому повітрі, до приміщення ніхто заходити не буде.

Наші діти працювали роками, щоб здобути знання та закінчити школу, вони гідні того, щоб весело відзначити випуск,

– розповіла мама випускника.

Так, попри локдаун та карантин, вчителі і батьки прагнуть зробити все, аби одинадцятикласники запам'ятали випускний.

Цікаво, що у всіх школах офіційна частина випускного, ймовірно, відбудеться онлайн. З цим погоджуються і педагоги, і медики. Адже пандемія коронавірусу в розпалі, тож потрібно забути про традиційні актові зали та закриті ресторани.

Також лікарі радять обмежити присутність на випускному вчителів або родичів школярів, яким виповнилося 60 років. З іншого боку, багато хто з дітей та дорослих вже перехворів або вакцинувався, тож є певний рівень захисту.

Ідеї, як відсвяткувати випускний у 2021 році

Читайте кілька альтернативних варіантів проведення випускного у 2021 році:

Віртуальне прощання зі школою та онлайн-випускний

Випускники можуть, наприклад, продемонструвати свої таланти в будь-якому з видів мистецтва чи спорту, записавши й змонтувавши короткі відео. Потім їх можна подивитися всім класом в онлайн-форматі або зібратись невеликими групами.

Естафета подяки школі

Учні можуть написати вірш, лист чи пісню, присвячені навчанню у рідній школі. Але тут рекомендуємо заздалегідь підготувати подарунки для дітей від закладу освіти (наприклад, однакові футболки та кепки).



Онлайн-випускний у школах / Фото Insider

“Капсула часу”

Випускники також можуть створити “капсулу часу” з посланням собі. Її можна буде надійно сховати у дворі школи й через 10 – 20 років відкрити на зустрічі випускників.

Туристичний похід замість випускного

Круто, якщо замість розкішного ресторану випускники поїдуть на природу, де біля багаття згадуватимуть свої шкільні роки. Це буде точно незабутній випускний. Але його теж варто організувати з дотриманням правил соціального дистанціювання.

Благодійність замість святкування

Так у 2020 році зробили учні Генічеської школи №4. Одинадцятикласники вирішили відмовитися від дорогих суконь і костюмів на випускному вечорі, а заощаджені кошти віддали на допомогу дитячому відділенню місцевої лікарні.

Приклад випускного у США