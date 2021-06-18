Ідеї, як весело відсвяткувати випускний-2021

Випускний на кораблі

Цікава ідея для святкування – випускний на кораблі. Для багатьох учнів підійде Дніпро, який тече через усю країну (у Києві, Черкасах, Дніпрі, Запоріжжі, Миколаєві, Херсоні та інших містах). Здійснити прогулянку на катері чи кораблі можна й на іншій водоймі, адже в нас їх достатньо.

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До того ж, для такого святкування можна зекономити на святковому вбранні. Але, якщо таки хочете, то можете зробити макіяж та одягнути красивий одяг, це буде доречно на відкритій палубі корабля.

Там можна організувати урочисту частину з врученням атестатів, фуршет, невелику дискотеку, запуск кульок тощо. Головне, що все це – на свіжому повітрі, тож безпечно.

Сходження на Говерлу

Якщо клас не раз бував у походах і любить різні активності, то тут точно підійде варіант сходження на Говерлу. Вона має усього 2061 метр, проте підйом на неї досить крутий, кам’янистий і непростий.

Проте піднятися зможуть всі діти, особливо якщо запастися гарячим чаєм і шоколадом. Труднощі під час сходження на гору загартовують, а радість від досягнення вершини змушує затамувати подих від краєвидів.



Учні можуть відправитися у гори / Фото "Укрінформ"

Було б чудово все знімати на камери чи навіть захопити з собою дрон, який згори фіксуватиме, як випускники подолають чергову вершину. До того ж, це буде чудова згадка для всіх.

Сукню — випускниці дитбудинку

Якщо клас обере випускний без святкового вбрання, то сукні з блискітками чи чоловічі костюми можна подарувати в найближчий дитбудинок.

Такий соціальний флешмоб "Подаруй сукню випускниці дитбудинку" запустили ще кілька років тому. Його суть – віддати вечірні сукні, які зазвичай більше одного разу ніхто не одягає, на благодійність. Ця ідея щороку стає все популярнішою.

Окрім того, діти все частіше обирають благодійність. Так, у 2020 році учні Генічеської школи № 4 вирішили відмовитися від дорогих суконь і костюмів на випускний, а заощаджені кошти віддали в дитяче відділення місцевої лікарні.

А одинадцятикласники у школі Харкова щороку влаштовують так званий “випускний у джинсах”. А гроші, що призначалися для дорогої вечірки, передають дітям-пацієнтам кардіохірургічного відділення.

Благодійна вечірка в межах класу чи благодійний аукціон може бути елементом традиційного випускного, якщо клас хоче зробити щось для школи чи міста чи села. Після цього можна влаштувати пікнік, шашлик або какао з зефірками.

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"Капсула часу"

Випускники можуть зібратися на особливій для них локації, щоб записати відео для "капсули часу". Це може бути послання учня до самого себе через 10 – 20 років, яке потім буде переглядатися всіма на зустрічі випускників.

Окрім відеозвернення й побажання самому собі можна записувати відео з подякою вчителям та школі. Змонтовані розповіді випускників потім можна показувати на початку наступного навчального року школярам.

Поїздка на фестиваль Україною

Випускники минулих років часто обирали подорож Європою (адже зараз це можна іноді зробити за ціною випускної сукні). І оскільки цього року триває пандемія, учні можуть організувати поїздку по Україні чи на якийсь фестиваль.

Які фестивалі плануються на літо:

19 – 20 червня – у місті Кам’янка на Черкащині відбудеться Міжнародний культурологічний фестиваль Kamianka Music Fest, куди з’їдуться зіркові виконавці з усієї країни.

– у місті Кам’янка на Черкащині відбудеться Міжнародний культурологічний фестиваль Kamianka Music Fest, куди з’їдуться зіркові виконавці з усієї країни. 25 – 28 червня – у карпатському селі Верховина організовується Форум Via Carpatia-2021, де також буде концерт гуртів "Гайдамаки", "Мандри", Hutsul Planet, а також учасників цьогорічного "Євробачення" Go-A.

– у карпатському селі Верховина організовується Форум Via Carpatia-2021, де також буде концерт гуртів "Гайдамаки", "Мандри", Hutsul Planet, а також учасників цьогорічного "Євробачення" Go-A. 2 – 4 липня – у селі Суботів на Черкащині пройде музичний Фестиваль нескореної нації Холодний яр з українськими хедлайнерами.

До того ж, в мережі часто зустрічаються цікаві пропозиції до святкування випускного. Наприклад, оренда заміського будинку з відкритим басейном, зустріч світанку на повітряних кулях, квест, автопробіг центром міста тощо.

Як цього року будуть святкувати випускний? Через пандемію коронавірусу МОН радить школам утриматися від будь-яких масових заходів. А випускні варто проводити, враховуючи протиепідемічні вимоги та ситуацію в регіоні. Більше про це – читайте у статті.