Випускниця вишу самостійно пише, ілюструє та видає книги для дітей: фото

Все більше дітей змалку вивчають англійську мову, зокрема завдяки мультикам. Щоб розважити та заодно принести користь своєму малюку – зверніть увагу на книги від Ячі Фінч.

Дівчина почала писати цікаві історії для дітей не так давно. Вона вивчала маркетинг в університеті Техасу, і вирішила поділитись здобутими знаннями з малечею у легкій та цікавій формі.

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Як дівчина пише книги

Кожну книгу дівчина написала та проілюструвала самостійно. Свої твори вона публікує на онлайн-платформі Amazon за символічну плату – від 2 до 3 доларів. Зараз на ресурсі є дві її роботи, які можна придбати як у друкованому, так і цифровому форматі.

Роздрукувати цифрові версії книг радимо за допомогою принтерів, вмісту чорнильниць яких вистачить на 7 700 кольорових сторінок формату А4.

Хоча Фінч не планує у майбутньому продовжувати кар'єру дитячої письменниці, їй подобається поєднувати свої знання та досвід, втілюючи все у малюнках та історіях.

В університеті дівчина заснувала бізнес-гурток, де навчала місцевих мігрантів фінансової грамотності, а написання книг для дітей стало продовженням, у якому їй вдалось поєднати всі свої захоплення.

Дівчина самостійно пише, ілюструє та видає книги / Фото UTSA

Про що дівчина пише книги

Спершу Фінч видала книгу "День без екранів". За словами дівчини, на написання її надихнула молодша сестра бойфренда, яка ніколи не випускала з рук гаджетів.

У розповіді маленькій дівчинці батьки забороняють користуватись планшетом, і вона починає вмикати власну уяву, щоб розважитись. Відмовляючись від технологій, дівчинка "відкриває для себе прекрасний світ реальності".

Книга "День без екранів": дивіться ілюстрації

У своїй другій книзі "Рука допомоги: фінансова пригода Софі" авторка теж розповідає про маленьку дівчинку, яка потрапляє на ферму сумних тварин. Їм не вистачає грошей на їжу, і Софі знаходить способи їх заробити, щоб звірята стали веселими та життєрадісними.

Книга "Рука допомоги: фінансова пригода Софі": дивіться ілюстрації