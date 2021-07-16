Випускниця подала апеляцію через завдання на ЗНО-2021, але в неї забрали 12 балів

Вчителька Олеся Калініч розповіла ситуацію, яка склалася з її ученицею після ЗНО-2021. Дівчина подала апеляцію через несправедливу оцінку завдання, але це лише ускладнило все, і в неї забрали кілька балів.

Вчителька розповіла, що учениця отримала за твір всього 10 балів, і за інші завдання набрала 5 з шести. Водночас у тестах було всього 7 помилок.

До теми Вчителька з Одещини взяла участь у ЗНО разом з учнями: скільки балів вона набрала

Школярка вважає, що результат ЗНО у неї повинен бути вищим, тому вона вирішила подати на апеляцію, щоб їй додали ще кілька балів за твір.

За словами вчительки, у найгіршому випадку після апеляції їй могли зняти максимум один бал. Тому вона була налаштована рішуче. Але коли прийшли результати апеляції, з’ясувалося, що учениці зняли всі бали.

Замість того, щоб отримати додаткові кілька балів, які значно допомогли б при вступі, дитина втратила 12 балів, і результат сильно знизився… Чи були вже такі випадки, коли на апеляції втрачали аж 12 балів?

– написала вчителька.

У коментарях користувачі почали писати, що вони думають про цю ситуацію:

"0 балів – це що за знущання, якщо до цього оцінили на 10?".

"На жаль, були".

"Це якась помилка!!! 100%!!!".

"Очевидно, апеляційна комісія вирішила, що твір не відповідає темі. Інших варіантів не уявляю. Або тут якась помилка".

"Моїм учням в два рази піднімали попередні роки, про таке зниження вперше чую".

"Це вже якийсь сюр.. (((. Моїй учениці, навпаки, додали … 6 балів. Тому я проти таких тестів, де людський фактор вирішує долі людей".

До слова, чотири випускники Харківщини склали ЗНО з біології на максимальні 200 балів. А все завдяки урокам вчителя Андрія Самойлова. У його класі жоден учнень не здав біологію на менше ніж 180 балів. Більше – у статті.

Водночас міністр освіти Сергій Шкарлет наголосив, що цього року 500 учасників ЗНО отримали 200 балів з одного з іспитів, 27 учасників – отримали 200 балів з двох іспитів, а один учасник отримав 200 балів з трьох іспитів.