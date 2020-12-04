Через пандемію COVID-19 в Україні, випускників шкіл, які у 2021 році закінчують навчання, можуть звільнити від обов'язкової державної підсумкової атестації у формі ЗНО.

Так, в Українському центрі оцінювання якості освіти розробили декілька моделей проведення ЗНО у наступному році. Відповідно до деяких з них пропонується звільнення від обов'язкової ДПА у формі ЗНО для учнів 11 класу. Про це розповів в. о. директор УЦОЯО Валерій Бойко виданню Освіта.ua.

Важливо Зміни в ЗНО у 2021: всі деталі про те, як буде проходити тестування у наступному році

За його словами, вони визначили пріоритетною модель, за якої ДПА для випускників 2021 року відбуватиметься за вибором учня:

або в закладі освіти (письмова чи усна форма, зокрема і онлайн),

або у формі ЗНО.

Водночас для осіб, які планують вступати до закладів вищої освіти, ЗНО буде проведено у встановлені терміни відповідно до визначених регламентів проведення тестування.

Дати основної сесії ЗНО у 2021 році:



21 травня – тестуванням з хімії;

24 травня – тестування з іспанської, німецької, французької мов;

25 травня – з англійської мови;

28 травня – з математики;

1 червня – з української мови, української мови і літератури;

4 червня – з історії України;

5 червня – з географії;

7 червня – з фізики;

10 червня – з біології.

Тож, випускники за бажанням можуть скласти ДПА в закладі освіти та не у формі ЗНО. Для цього вони мають подати відповідну заяву до своєї школи. При цьому результати ДПА будуть виставлені всім випускникам.

Якщо випускники обиратимуть таку модель складання ДПА, то зменшиться кількість учасників ЗНО з кожного предмета, а отже, і загальна кількість тестувань. Така ситуація пов‘язана з тим, що значна частина учнів реєструється для участі в ЗНО виключно з метою проходження ДПА,

– зазначив Валерій Бойко.

Очільник УЦОЯО наголосив, що відповідно до чинного законодавства проходження ДПА за рівень повної загальної середньої освіти з української мови, математики та інших предметів має обов’язково здійснюватися у формі ЗНО, окрім випадків, визначених законодавством.

"У зв’язку з цим, у разі обрання такої моделі проведення ЗНО-2021, Верховна Рада має прийняти відповідні законодавчі зміни, які дозволяють проведення наступного року ДПА для одинадцятикласників не лише у формі ЗНО", – підкреслив Бойко.

Тому парламентський Комітет з питань освіти, науки та інновацій повернеться в першій половині березня до розгляду цього питання. Адже тоді буде більше інформації про стан епідемічної ситуації в країні.