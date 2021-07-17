Згідно з законом, після успішного завершення навчання за освітньою програмою учні та студенти обов’язково мають отримати відповідний документ про освіту.

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"Цей документ є дуже важливим у житті здобувача освіти, оскільки підтверджує, що він здобув певний рівень освіти, і надає випускникові право здобувати наступний рівень освіти та право на працевлаштування", – наголосив освітній омбудсмен Сергій Горбачов.

Так, Служба освітнього омбудсмена отримує чимало звернень, у яких учні чи студенти скаржаться на різні неправомірні перешкоди щодо отримання документів про освіту.

Проблеми з видачею атестату школяру

У школах спостерігаються проблеми з видачею атестату, його виправленням чи відновленням.

Зокрема, поширені випадки, коли заклад освіти відмовляється віддавати учню чи випускнику-дев’ятикласнику оригінал документа про освіту з необгрунтованих причин, наприклад, якщо учень хоче перейти в іншу школу або вступити до профтеху,

– розповів Горбачов.

А випускникам школи, які вступають до вишу та мають у свідоцтві про освіту одруківки або інші помилки, це ускладнює процедуру реєстрації особистого е-кабінету під час подачі документів.

“Також простежується проблема неправомірного вимагання коштів або матеріальних вигод для закладу освіти чи окремих працівників із учнів або їхніх батьків для видачі документа про освіту”, – зазначив омбудсмен.

Пандемія COVID-19 також дещо вплинула на своєчасність видачі випускникам, які планували вступати за кордон, свідоцтва про повну загальну середню освіту, що створило для них деякі труднощі.

Проблеми з видачею документу про освіту студенту

Є випадки, коли університет необгрунтовано відмовляється віддавати студенту або випускнику оригінал документа про освіту, наприклад, якщо здобувач освіти виявляє бажання змінити виш або паралельно здобувати додаткову освіту ще в одному закладі.

Також наявна проблема, коли особи, що вже не є студентами, не можуть забрати, відновити чи виправити помилки у документі про освіту через неупорядкованість у закладі освіти архівів, які засвідчують, що ця особа здобувала освіту у виші.

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Також спостерігається проблема, коли заклади освіти відмовляються виправити в документі про освіту помилки, всупереч зверненням здобувачів освіти.

"Є звернення, що випускники вишів у разі отримання диплому з помилками можуть отримати лише його дублікат, а не виправлений документ, що створює певні ризики для тих, хто хоче піти на роботу або вступати за кордон", – додав експерт.

Куди звертатися

У МОН запевняють, що якщо виш не видає випускнику диплом про освіту, то потрібно звертатися безпосередньо до Міністерства освіти.

Отримавши відповідну інформацію, керівництво МОН звертатиметься до вищого навчального закладу з вимогою виконати законодавство і видати документ,

– наголосила Інна Совсун.

Що робити, якщо у свідоцтві про освіту помилка

Випускник, щоб виправити помилку у свідоцтві про освіту, має:

зробити копію першої сторінки паспорта;

прийти до своєї школи з усіма необхідними документами (оригіналом свідоцтва про освіту та копією паспорта);

написати заяву на ім’я керівника закладу освіти та додати до неї всі необхідні документи;

коли свідоцтво буде готове, отримати виправлений документ безпосередньо у школі, розписавшись у книзі видачі.

Що робити у випадку втрати чи пошкодження свідоцтва

У такому випадку має друкуватися дублікат документа. Він виготовляється за формою (зразком), чинними на дату видачі дубліката.

Власнику свідоцтва потрібно:

подати оголошення у друкованих ЗМІ за місцем проживання, де вказати назву документа, його номер, дату видачі, на чиє ім’я виданий, яким закладом освіти й те, що документ визнається недійсним;

оплатити послуги з виготовлення дубліката, щоб мати підтвердження про оплату;

прийти до закладу освіти з необхідними документами (оголошенням у ЗМІ, підтвердження про оплату, ксерокопією свідоцтва про освіту (якщо її можливо надати). Також при собі необхідно мати оригінал паспорта;

написати заяву на ім’я керівника закладу освіти, у якій зазначити причину втрати або пошкодження документа, прізвище, ім’я та по-батькові, місце проживання, телефон, назву втраченого або пошкодженого документа, назву вишу та дату його закінчення;

очікувати, поки заклад освіти повідомить про виготовлення дубліката. Власник свідоцтва має отримати дублікат безпосередньо у закладі освіти, розписавшись у книзі видачі.

До слова, в Україні з 14 липня розпочався прийом електронних заяв у вищі навчальні заклади. Це триватиме до 16 липня – для тих, хто вступає за співбесідою, вступними іспитами і творчими конкурсами та до 23 липня для всіх інших. Додамо, що абітурієнти можуть подати до п’яти заяв на бюджет та до 30 на контракт.