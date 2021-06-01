В окупованому Донецьку ЄДІ складають 475 учнів. Пункти проведення іспиту організували в "гімназії" і "університеті" в Донецьку, а також у двох "ліцеях" в Горлівці і Макіївці.

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Зазначимо, що у понеділок, 31 травня, ЄДІ почали складати по всій Росії.

Що таке ЄДІ Це основна форма випробувань для вступу до російських вишів. Єдиний державний іспит впровадили в освітню систему Росії в 2009 році.



Підсумки іспиту зараховуються як результати шкільної атестації та вступних випробувань.



Зазначимо, що українських абітурієнтів з Донбасу приймають на навчання українські виші. Вступити до університету чи профтеху в Україні можна без ЗНО та паспорта.

Як абітурієнти з окупованих територій можуть вступити у виші:

Для початку треба обрати освітній центр "Донбас-Україна" або "Крим-Україна".

Потім треба особисто подати заяву та заповнити освітню декларацію в освітньому центрі (вступ на бюджет в межах квоти-2 триватиме до 20 серпня, на контракт – до 20 вересня).

Після цього вступник має скласти на базі освітнього центру два іспити (з української мови та історії України) та один профільний іспит (який встановить виш).

До слова, Верховна Рада підтримала проєкт постанови про вшанування пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України. Надалі пам'ять безневинних жертв вшановуватимуть 4 червня.