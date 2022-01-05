Випускники можуть скласти додаткові предмети на ЗНО-2022 за власні кошти, – УЦОЯО
Джерело:"Українське радіо"
У 2022 році запровадили деякі зміни щодо проведення ЗНО для випускників шкіл. Основна новація – з'явилась можливість проходити більшу кількість тестувань, проте це платно.
Про це розповіла заступниця директора Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко.
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За її словами, раніше можна було пройти лише 5 предметів за кошт держави, але вже цього року можна здати більше предметів на ЗНО.
Якщо у 2021 році можна було пройти 5 предметів за кошт держави, то цього року 6, 7, 8 предмет можна пройти за власні кошти,
– заявила Вакуленко.
Загалом до переліку предметів, з яких буде проведено ЗНО, включено 11 навчальних предметів. Тому учасник, окрім п'яти гарантованих державою тестів, зможе додатково за бажанням скласти тестування з семи інших предметів.
Також, як розповіла Вакуленко, цього року будуть зміни у ЗНО з математики рівня "стандарт". Якщо раніше потрібно було працювати з 2 відкритими бланками відповідей, то цього року в УЦОЯО відмовились від відкритих завдань, залишили лише 1 такий блок.
Інші зміни у тестах ЗНО-2022
- Тест профільного рівня ЗНО з математики відтепер міститиме 32 завдання замість минулих 34. Крім цього, час на роботу над цим тестом скоротили з 210 до 180 хвилин.
- Певних змін зазнала і структура тесту з хімії, який у 2022 складатиметься з 50 завдань замість 52. На виконання роботи також буде відведено 150 хвилин замість 180.
Графік ЗНО-2022
- фізика – 23 травня;
- хімія – 26 травня;
- українська мова, українська мова та література – 31 травня;
- математика, математика (завдання рівня стандарту) – 3 червня;
- іспанська мова, німецька мова, французька мова – 6 червня;
- англійська мова – 7 червня;
- історія України – 10 червня;
- географія – 14 червня;
- біологія – 17 червня.
Карантинні заходи під час ЗНО
Як і минулого року, в пунктах проведення тестування будуть діяти карантинні заходи – тести складатимуться в масках, з використанням санітайзерів.
Учасники повинні будуть:
- на вході пройти вимір температури;
- бути в масках;
- мати маленькі дезінфектори та користуватися ними;
- дотримуватися соціальної дистанції.
Під час тестування в аудиторії повинно перебувати не більше як 15 школярів та 2 інструктори.
Самі аудиторії забезпечать медичними масками, безконтактними термометрами, засобами дезінфекції для рук, щитками для медиків тощо. Ще до штату кожного пункту тестування додадуть медпрацівника.
Як відрізняється кількість учасників пробного ЗНО й основної сесії? У 2021 році, наприклад, на основне ЗНО зареєструвалися близько 360 тисяч учасників, а на пробне ЗНО близько 110 тисяч.
Я пов'язую це з тим, що пробне ЗНО – платна послуга. Це швидше репетиція ЗНО, яка не є обов'язковою. Водночас є багато безоплатних матеріалів для підготовки до ЗНО,
– каже Вакуленко.
До слова, 5 січня розпочалася реєстрація на пробне ЗНО-2022. Зареєструватися можна на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти, а триватиме реєстрація до 22 січня. Як та де зареєструватися і навіщо потрібно пробне ЗНО – читайте у статті.