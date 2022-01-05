Про це розповіла заступниця директора Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко.

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За її словами, раніше можна було пройти лише 5 предметів за кошт держави, але вже цього року можна здати більше предметів на ЗНО.

Якщо у 2021 році можна було пройти 5 предметів за кошт держави, то цього року 6, 7, 8 предмет можна пройти за власні кошти,

– заявила Вакуленко.

Довідка! У наказі МОН щодо проведення ЗНО у 2022 році є пункт про додаткові тестування. Тож, учасники дійсно зможуть складати тести ЗНО додатково за власні кошти. Скільки це коштуватиме – поки невідомо.



Загалом до переліку предметів, з яких буде проведено ЗНО, включено 11 навчальних предметів. Тому учасник, окрім п'яти гарантованих державою тестів, зможе додатково за бажанням скласти тестування з семи інших предметів.

Також, як розповіла Вакуленко, цього року будуть зміни у ЗНО з математики рівня "стандарт". Якщо раніше потрібно було працювати з 2 відкритими бланками відповідей, то цього року в УЦОЯО відмовились від відкритих завдань, залишили лише 1 такий блок.

Інші зміни у тестах ЗНО-2022

Тест профільного рівня ЗНО з математики відтепер міститиме 32 завдання замість минулих 34. Крім цього, час на роботу над цим тестом скоротили з 210 до 180 хвилин.

Певних змін зазнала і структура тесту з хімії, який у 2022 складатиметься з 50 завдань замість 52. На виконання роботи також буде відведено 150 хвилин замість 180.

Графік ЗНО-2022

фізика – 23 травня;

хімія – 26 травня;

українська мова, українська мова та література – 31 травня;

математика, математика (завдання рівня стандарту) – 3 червня;

іспанська мова, німецька мова, французька мова – 6 червня;

англійська мова – 7 червня;

історія України – 10 червня;

географія – 14 червня;

біологія – 17 червня.

Карантинні заходи під час ЗНО

Як і минулого року, в пунктах проведення тестування будуть діяти карантинні заходи – тести складатимуться в масках, з використанням санітайзерів.

Учасники повинні будуть:

на вході пройти вимір температури;

бути в масках;

мати маленькі дезінфектори та користуватися ними;

дотримуватися соціальної дистанції.

Під час тестування в аудиторії повинно перебувати не більше як 15 школярів та 2 інструктори.

Самі аудиторії забезпечать медичними масками, безконтактними термометрами, засобами дезінфекції для рук, щитками для медиків тощо. Ще до штату кожного пункту тестування додадуть медпрацівника.

Як відрізняється кількість учасників пробного ЗНО й основної сесії? У 2021 році, наприклад, на основне ЗНО зареєструвалися близько 360 тисяч учасників, а на пробне ЗНО близько 110 тисяч.

Я пов'язую це з тим, що пробне ЗНО – платна послуга. Це швидше репетиція ЗНО, яка не є обов'язковою. Водночас є багато безоплатних матеріалів для підготовки до ЗНО,

– каже Вакуленко.

До слова, 5 січня розпочалася реєстрація на пробне ЗНО-2022. Зареєструватися можна на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти, а триватиме реєстрація до 22 січня. Як та де зареєструватися і навіщо потрібно пробне ЗНО – читайте у статті.