Студенти і випускники Київського університету Тараса Шевченка вимагають звільнити завідувачу кафедри іноземних мов Інституту міжнародних відносин Валентину Дайнеко, яку Зеленський нагородив орденом.

Вони разом з Громадською організацією "Червоний Губер" вже навіть зареєстрували відповідну петицію на сайті президента.

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24 серпня Володимир Зеленський нагородив Дайнеко орденом княгині Ольги I ступеня. Зазначимо, що до цього вона вже отримала орден III і II ступеня від інших президентів України.

Проте студенти університету Шевченка вважають, що професорка не заслуговує такої державної нагороди, тож вони запустили в фейсбуці хештег #позорючестькімо.

Чому випускники вимагають звільнення професорки? 73-річну професорку Валентину Дайнеко, яка 30 років очолює кафедру іноземних мов, звинувачують в сексистських висловлюваннях по відношенню до студенток, а також у образі і приниженні студентів.

Студентки розповідають, що кожна дівчина в інституті чула від неї фразу "Дівки в КІМО – підстилка для дипломата". Окрім того, одну з дівчат вона під час вступу запевняла, що її "тр*хнуть під першими ж сходами", і що "вступає вона сюди, тільки щоб вискочити заміж за іноземця і виїхати з країни".

Роками, десятиліттями це моральне чудовисько знущалася і продовжує знущатися над сотнями студентів – змушує носити її сумочки перед парами, кожен день перестилати їй килими в кабінеті тощо,

– поділилася випускниця Іветта Делікатна.



За словами студенток, Дайнеко називала дітей з невеликих міст "неотесаними селюками", забороняла одягати верхній одяг в аудиторіях, навіть коли в університеті було холодно.