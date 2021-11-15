Випускники з Івано-Франківська отримають грошові премії за найвищі бали на ЗНО: відомі суми

У Івано-Франківській міській раді ухвалили рішення про преміювання випускників за високі результати на зовнішньому незалежному оцінюванні. Все для того, щоб заохотити дітей до навчання.

Міський голова Руслан Марцінків розповів, що премію даватимуть за кожний окремий результат, тому учні з високими балами з кількох предметів, відповідно, отримають кілька премій.

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Грошову винагороду отримають учні Івано-Франківська, які отримають щонайменше 198 балів з одного предмета ЗНО.

Скільки грошей отримають випускники за один предмет:

за 198 балів – 9 000 гривень;

за 199 балів – 12 000 гривень;

за 200 балів – 15 000 гривень.

Вчитися ніколи не пізно. Можна навіть навчитися вчитися. А за знання отримати премію! На виконкомі прийняли рішення для заохочення обдарованих дітей... Хороший стимул, еге ж? Тож вперед за знаннями,

– написав Марцінків.

До слова, у 2021 році 30 студентів українських вишів отримають премію Верховної Ради по 100 тисяч гривень. Винагороду їм виплатять за найвищі результати ЗНО у 2021 році. Куди вступили ці учні – читайте за посиланням.

А вже в наступному році збільшили кількість премій Верховної Ради з 30 до 50 найкращим учасникам ЗНО після 11 класу. Вони отримуватимуть протягом року 100 000 гривень.

Текст публікації Руслана Марцінківа:

Вчитися ніколи не пізно. Можна навіть навчитися вчитися, а за знання отримати премію! На виконкомі прийняли рішення для заохочення обдарованих дітей. Тепер для учнів, які отримають найвищі результати ЗНО (198, 199 або 200 балів щонайменше з одного навчального предмета) будуть премії.

Розмір щорічної премії: за 198 балів – 9 000 гривень; за 199 балів – 12 000 гривень; за 200 балів – 15 000 гривень. А в кого будуть високі бали з декількох предметів – шанси на премію зростуть, адже її даватимемо за кожний окремий результат. Хороший стимул, еге ж? Тож вперед за знаннями!