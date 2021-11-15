Міський голова Руслан Марцінків розповів, що премію даватимуть за кожний окремий результат, тому учні з високими балами з кількох предметів, відповідно, отримають кілька премій.

Важливо Які обов’язкові предмети на ДПА та ЗНО мають скласти випускники у 2022 році

Грошову винагороду отримають учні Івано-Франківська, які отримають щонайменше 198 балів з одного предмета ЗНО.

Скільки грошей отримають випускники за один предмет:

за 198 балів – 9 000 гривень;

за 199 балів – 12 000 гривень;

за 200 балів – 15 000 гривень.

Вчитися ніколи не пізно. Можна навіть навчитися вчитися. А за знання отримати премію! На виконкомі прийняли рішення для заохочення обдарованих дітей... Хороший стимул, еге ж? Тож вперед за знаннями,

– написав Марцінків.

До слова, у 2021 році 30 студентів українських вишів отримають премію Верховної Ради по 100 тисяч гривень. Винагороду їм виплатять за найвищі результати ЗНО у 2021 році. Куди вступили ці учні – читайте за посиланням.

А вже в наступному році збільшили кількість премій Верховної Ради з 30 до 50 найкращим учасникам ЗНО після 11 класу. Вони отримуватимуть протягом року 100 000 гривень.

Текст публікації Руслана Марцінківа:

Вчитися ніколи не пізно. Можна навіть навчитися вчитися, а за знання отримати премію! На виконкомі прийняли рішення для заохочення обдарованих дітей. Тепер для учнів, які отримають найвищі результати ЗНО (198, 199 або 200 балів щонайменше з одного навчального предмета) будуть премії.

Розмір щорічної премії: за 198 балів – 9 000 гривень; за 199 балів – 12 000 гривень; за 200 балів – 15 000 гривень. А в кого будуть високі бали з декількох предметів – шанси на премію зростуть, адже її даватимемо за кожний окремий результат. Хороший стимул, еге ж? Тож вперед за знаннями!