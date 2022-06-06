Випускники у Харкові станцювали вальс на руїнах своєї школи: емоційне відео
Джерело:"Суспільне"
Випускники школи №134 у Харкові станцювали вальс на руїнах своєї школи, яку зруйнували окупанти. Через війну на свято прийшла лише третина класу, адже частина школярів – виїхали з міста.
Випускники та вчителі зізнаються, що не таким уявляли останній дзвоник. Але попри війну, вони 5 червня зібралися, щоб станцювати шкільний вальс.
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Окупанти знищили школу на Харківщині
У будівлю школи №134 ще 27 лютого вдерлися російські спецпризначенці. Вони і залишили після себе руїни.
Так зараз виглядає школа №134 / Скріншот з відео
Українські захисники вирішили вибити окупантів зі школи, щоб вони не загрожувати місцевим. ЗСУ кинулися в бій та знешкодили у будівлі школи взвод – близько 30 окупантів.
Випускники станцювали на руїнах школи
Випускники кажуть, що відчували жах, коли бачити, як загарбники нищать їхню школу.
Я спостерігав за цим весь день. Мій дім за 500 метрів від школи. Я почув, що почали стріляти й з батьком пішов на другий поверх свого дому. Я відчув страх, осколок пролетів над моїм домом і влучив в дім сусідів. Те, що загарбники полягли тут, — це для мене радісна новина,
– розповідає Гліб Опашнян.
Привітати випускників приїхали і бійці "Кraken" – одного з підрозділів, які брали участь у бою в школі.
Учні танцюють вальс на фоні зруйнованої школи / Скріншот з відео
За словами військових, у цій школі був останній форпост, російські окупанти закріпилися там і намагалися зробити так, щоб Харків був зруйнований.
"Але ми разом з іншими підрозділами відкинули російську армію за 20 кілометрів від міста. Харків ми відбудуємо, обов'язково переможемо, і у нас буде мир і нове життя після війни", – розповів член підрозділу Костянтин Немічев.
Дивіться відео, як випуснкии станцювали на руїнах школи у Харкові:
Росія не припиняє обстріли Харківщини
- Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов інформував про запеклі бої в Харківській області. За його словами, війська агресора наступають відразу на декількох напрямках.
- Також очільник Харківської ОВА констатував, що Росія не відмовилася від захоплення Харкова, адже це стратегічне завдання для загарбників. Він вважає, що росіяни спробують окупувати Харків.
- Російські військові пізно ввечері 5 червня щільно обстрілювали Харків. А 4 червня під вогнем збройних сил Росії були населені пункти Харківського та Чугуївського районів Харківщини. Унаслідок цього спалахнули пожежі.
- У Генштабі ЗСУ 5 червня заявили, що ворог вів активну оборону Харківському напрямку. Основні зусилля окупанти зосереджували на утриманні зайнятих рубежів та прикордонних районів на північ від Харкова.
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