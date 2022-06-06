Випускники у Харкові станцювали вальс на руїнах своєї школи: емоційне відео

Випускники школи №134 у Харкові станцювали вальс на руїнах своєї школи, яку зруйнували окупанти. Через війну на свято прийшла лише третина класу, адже частина школярів – виїхали з міста.

Випускники та вчителі зізнаються, що не таким уявляли останній дзвоник. Але попри війну, вони 5 червня зібралися, щоб станцювати шкільний вальс.

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Окупанти знищили школу на Харківщині

У будівлю школи №134 ще 27 лютого вдерлися російські спецпризначенці. Вони і залишили після себе руїни.



Так зараз виглядає школа №134 / Скріншот з відео

Українські захисники вирішили вибити окупантів зі школи, щоб вони не загрожувати місцевим. ЗСУ кинулися в бій та знешкодили у будівлі школи взвод – близько 30 окупантів.

Випускники станцювали на руїнах школи

Випускники кажуть, що відчували жах, коли бачити, як загарбники нищать їхню школу.

Я спостерігав за цим весь день. Мій дім за 500 метрів від школи. Я почув, що почали стріляти й з батьком пішов на другий поверх свого дому. Я відчув страх, осколок пролетів над моїм домом і влучив в дім сусідів. Те, що загарбники полягли тут, — це для мене радісна новина,

– розповідає Гліб Опашнян.

Привітати випускників приїхали і бійці "Кraken" – одного з підрозділів, які брали участь у бою в школі.



Учні танцюють вальс на фоні зруйнованої школи / Скріншот з відео

За словами військових, у цій школі був останній форпост, російські окупанти закріпилися там і намагалися зробити так, щоб Харків був зруйнований.

"Але ми разом з іншими підрозділами відкинули російську армію за 20 кілометрів від міста. Харків ми відбудуємо, обов'язково переможемо, і у нас буде мир і нове життя після війни", – розповів член підрозділу Костянтин Немічев.

Дивіться відео, як випуснкии станцювали на руїнах школи у Харкові:



Росія не припиняє обстріли Харківщини

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов інформував про запеклі бої в Харківській області. За його словами, війська агресора наступають відразу на декількох напрямках.

Також очільник Харківської ОВА констатував, що Росія не відмовилася від захоплення Харкова, адже це стратегічне завдання для загарбників. Він вважає, що росіяни спробують окупувати Харків.

Російські військові пізно ввечері 5 червня щільно обстрілювали Харків. А 4 червня під вогнем збройних сил Росії були населені пункти Харківського та Чугуївського районів Харківщини. Унаслідок цього спалахнули пожежі.

У Генштабі ЗСУ 5 червня заявили, що ворог вів активну оборону Харківському напрямку. Основні зусилля окупанти зосереджували на утриманні зайнятих рубежів та прикордонних районів на північ від Харкова.

Відео до теми – як ЗСУ ліквідовують окупантів в Сєвєродонецьку