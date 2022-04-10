Випускники 9 та 11 класів Донеччини зможуть отримати свої документи про освіту: як це зробити

Учені випускних класів з Донеччини зможуть отримати свої документи про освіту, а працівники сфери освіти – зарплати.

Голова Донецької військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що для випускників існує кілька процедур, розроблених для різних ситуацій.

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Варіанти, як отримати сертифікат про освіту

Якщо школа на вільній території, а учень здобуває освіту дистанційно, то виготовлення документів відбудеться за звичайною процедурою. Водночас замовити документи зможе і той заклад, де учень навчається зараз. Якщо школа розташована на окупованій території, учень має звернутися із заявою щодо продовження навчання за дистанційною (екстернатною) формою і отримання документів до будь-якого закладу на вільній території України. Якщо школа не працює внаслідок російського вторгнення, видати документи може будь-який заклад за місцем перебування випускника, визначений місцевим управлінням освіти (для учнів, які перебувають за кордоном, – будь-який заклад в Україні).

Для семестрового та річного оцінювання радять скористатись інформацію з електронного журналу та щоденника за попереднім місцем навчання.

Працівники отримають зарплати

Для виплати зарплат вчителям працівникам освіти з тимчасово окупованих територій розробили спеціальну процедуру.

Найкраща ситуація з цим у Волноваській громаді, де керівництво управління освіти виїхало з окупації. Там працівники вже отримали зарплату за березень,

– повідомив голова Донецької ОВА.

Також за даними відомства, уже налагоджено зв'язок із Маріупольською, Мангушською і Сартанською громадами – триває збір інформації щодо освітян, які виїхали з окупації, та розпочинається виплата зарплат.

Натомість керівники органів освіти інших тимчасово окупованих громад (Нікольська, Кальчицька, Мирненська, Ольгинська, Хлібодарівська) на зв'язок не вийшли.

Тож, Кириленко пояснив, що в цих громадах виплатити зарплату наразі неможливо, однак проблему вирішуватимуть.

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