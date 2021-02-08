Випускникам варто зареєструватися на ЗНО: УЦОЯО прокоментував можливість скасування ДПА

Український центр оцінювання якості освіти рекомендує випускникам у 2021 році зареєструватися для участі в ЗНО. Учням також радять не хвилюватися через можливість скасування ДПА.

Це прокоментували в УЦОЯО через зареєстрований у Верховній Раді законопроєкт, яким пропонує звільнити випускників шкіл у 2021 від обов'язкової державної підсумкової атестації.

До теми: У Верховній Раді пропонують звільнити випускників від ДПА у 2021 році: деталі

УЦОЯО спільно з МОН запропонували різні моделі проведення ЗНО в 2021 році з урахуванням епідемічної ситуації в Україні. Зокрема, було передбачено скасування обов’язкової державної атестації у формі ЗНО для випускників. Але остаточне рішення приймуть лише в першій половині березня.

Водночас у УЦОЯО порадили випускникам шкіл реєструватися на ЗНО та свідомо обирати перелік навчальних предметів для складання тестувань.

У реєстраційних даних кожний учасник вказує мету складання зовнішнього незалежного оцінювання (отримання результату ДПА, отримання результату ЗНО для вступу до закладу вищої освіти, отримання обох результатів). Це дозволить без перереєстрації учасників забезпечити реалізацію тієї моделі проведення ЗНО у 2021 році, яку обере держава,

– запевнили в УЦОЯО.

До слова, 1 лютого розпочалася реєстрація на основну сесію ЗНО-2021, і триватиме вона до 5 березня включно. Цього року очікують понад 380 тисяч учасників ЗНО. Як зареєструватися на ЗНО та які документи потрібні – читайте тут.