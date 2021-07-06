У Володимира Дорощук ДЦП зі спастичним тетрапарезом – гіперкінетична форма, яка практично не піддається лікуванню. У нього уражені всі кінцівки та нервова система.

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Через погану моторику, Вова не може писати, але вже навчився друкувати на комп’ютері. У нього нечітка мова і йому інколи важко висловити свою думку.

Але, попри це, його рідні чудово розуміють і протягом 11 років допомагали вчителям дати йому знання. Педагоги приходили до учня додому після уроків.

Так, дев’ять класів Вова закінчив у спеціалізованій школі №9, а потім, після отримання свідоцтва, сім’я подала документи до звичайної школи №3.

У спеціалізованій школі до кожного учня індивідуальний підхід, але у нас була звичайна програма. Вова писати не міг і багато вчителів записували за нього. Вдома ми записували під диктування, особливо математику, фізику, хімію,

– каже мама хлопця.

За її словами, Володимир дуже любить хіміюта говорить, що навіть у сні бачить Менделєєва.

Мама медаліста говорить, що коли сину було близько року вона помітила, що він знає букви, а вже у 4 – 5 років зрозуміла, що вміє читати. Також Володі ще дуже подобається писати і в майбутньому він хоче стати письменником.

Зараз Володимир готується вступати до вищого закладу освіти, у планах – вступити на факультет журналістики у приватному виші.

А загалом мрія Володимира – бути в спілці письменників України і навіть про це він написав твір у 9 класі. А його однокласники зробили йому книжечку на згадку і презентували на останньому дзвонику.



Володимир Дорощук отримав золоту медаль / Фото БУГ

30 червня Володимир святкував випускний, де він з гордістю отримав медаль з рук міського голови. Хлопець запросив на свято усіх рідних та друзів, які приїхали навіть з Італії, Луцька та Києва.