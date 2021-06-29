Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет розповів, що таке досягнення – єдине в Україні. Водночас політик наголосив, що юнак – випускник одного з найкращих закладів фізико-математичної освіти не тільки у Києві, але й в усій Україні.

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Одна людина, яка отримала 200 балів з 3 навчальних предметів, це випускник (не буду називати) закладу загальної середньої освіти,

– наголосив Шкарлет.

Показники ЗНО покращилися

За словами міністра, у 2021 році відразу 550 учасників зовнішнього незалежного оцінювання склали тестування на 200 балів.

У 2020 році такий результат показали лише 447 підлітків.

Зверніть увагу! Додаткова сесія ЗНО у 2021 році стартувала 29 червня і триватиме до 14 липня. Результати оголосять 23 липня.