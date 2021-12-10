Виправили не все: МОН знову рекомендувало підручник, який радив лікувати рак содою

Міністерство освіти і науки повторно рекомендувало підручник з хімії для учнів 9 класу, в якому раніше була порада лікувати рак содою. Неправдиву інформацію про соду прибрали, але виправили у підручнику не все.

Інші сумнівні твердження в книжці Марії Савчин для 9 класу так і залишилися.

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Як було раніше

Тепер на місці замість старої поради про те, що водний розчин соди треба пити для "профілактики та лікування онкозахворювань, пом'якшення кашлю під час застуди", йдеться про користь йодованої солі.



У підручнику з хімії написали про "користь" соди / Скірншот

Як стало тепер

Тепер на тій сторінці учням радять вживати йодовану сіль, зокрема для профілактики йододефіциту. Але з невідомих причин автори підручника пишуть слово "йод" з великої літери.



Нові поради у підручнику з хімії про йод / Скриншот

У підручнику виправили не все

У підручнику виправили не всі помилкові шкідливі поради, які попередньо спростували науковці. Зокрема, кандидат медичних наук Андрій Сем’янків присвятив пост аналізу помилок в цьому підручнику, які залишилися і в оновленому варіанті.

Наприклад, на сторінці 24 підручника рекламують сумнівний препарат "Уролесан" , його радять приймати не тільки людям з проблемами нирок та сечового міхуру, але й давати тваринам з сечокам’яною хворобою.

, його радять приймати не тільки людям з проблемами нирок та сечового міхуру, але й давати тваринам з сечокам’яною хворобою. На сторінці 58 зазначено, що " електрофорез сприяє швидшому одужанню , ніж звичайне приймання ліків". Але це твердження спростовується низкою досліджень.

, ніж звичайне приймання ліків". Але це твердження спростовується низкою досліджень. Окрім цього, в підручнику радять пити лимонний сік при підвищеній кислотності шлунка, хоча, на думку лікаря, це може пошкодити може пошкодити стравохід деяким людям.

при підвищеній кислотності шлунка, хоча, на думку лікаря, це може пошкодити може пошкодити стравохід деяким людям. А на сторінці 182 автори підручнику стверджують, що лупу, опіки та нежить треба лікувати господарським милом.

Також колишня експертка національної агенції з забезпечення якості вищої освіти, а зараз співробітниця ВООЗ Кароліна Айрапетян минулоріч зазначала, що в підручнику вказано про спиртові компреси при застудних захворюваннях.

До слова, у підручнику "Я досліджую світ" для учнів третього класу автор пропонує батькам розказати про "домашні" гірські породи. Хоча сам він вирішив не пояснювати цього. Фото та деталі – читайте у статті.