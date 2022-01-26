Виплатять компенсацію: на Тернопільщині поновили на роботі невакцинованого вчителя

Вчителя з Кременця Ігоря Бендасюка, якого відсторонили від роботи через відсутність вакцинації, поновили на посаді. Чоловік подав до суду та виграв його, тож отримає ще й компенсацію.

Ігор Бендасюк викладає музичне мистецтво в Кременецькому навчально-виховному комплексі.

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Вчитель щодня має по 3 уроки. Викладає у дошкільнят та учнів 1 – 7 класів. З дітьми працює дистанційно, відколи поновився на роботі.

"Поставили мені такі умови: або я здаю ПЛР-тест, або я сам йду на дистанційне навчання. Ну змушений я був піти на це, щоб школа не йшла на дистанційне навчання, я згодився під тиском", – заявив він.

Директорка навчального закладу Алла Марченко запевняє, що працювати дистанційно вчителя не змушували. За її словами, решта педагогів щеплені проти COVID-19, ще троє мають довідки про протипокази до вакцинації.

Вчитель не хоче вакцинуватися

Я вакцинуватись не збираюсь, це моє право і кожна людина має обирати сама, що робити. Ніхто не має права мені нав'язати своєї думки. Через те я і позивався до суду,

– каже Ігор Бендасюк.

Його адвокат каже, що постанови Кабміну обов'язкові до виконання. Ця постанова дає підстави для відсторонення вчителів, але порушення процедури буде визнаватись як незаконність дій.

"Наказ про відсторонення від роботи може бути винесений на підставі цієї постанови, але має бути дотримана процедура в частині звернення з поданням санепідемстанції. Якщо цього немає, то порушена процедура, самостійно цього зробити директор школи не може", – пояснив він.

Суд постановив, що школа має виплатити йому компенсацію за два місяці відсторонення від роботи.



Ігор Бендасюк викладає музичне мистецтво / Фото "Суспільне"

Вчитель знову хоче подати до суду

Наразі Ігор Бендасюк приходить до школи тільки, щоб заповнити журнали. Вчитель не погоджується з тим, що його перевели на дистанційну роботу, тому знову планує подавати до суду:

Чекаю, поки рішення суду вступить в повну силу 10 лютого, і буду радитись з адвокатом. Можливо, буду подавати ще один позов за приниження моральної гідності людини і відшкодування моральних коштів,

– сказав він.

Начальниця обласного управління освіти Ольга Хома додає, що загалом в області понад 30 тисяч працівників навчальних закладів, більш як 98% з них – вакциновані.

До слова, відсторонені через відсутність вакцинації вчителі подають численні позови до судів, в яких оскаржують рішення школи. Проте далеко не всіх педагогів повертають на роботу до школи. Так, суд на Рівненщині відмовив у задоволенні двох позовних заяв вчителів, які хотіли скасувати наказ про відсторонення

Водночас на Волині невакциновану вчительку, яка подала до суду на школу через відсторонення, повернуть до роботи та виплатять понад 24 тисячі гривень.

Відсторонення вчителів

Учителів, які не хочуть вакцинуватися, відстороняють від роботи, і їм не нараховується стаж та зарплата за цей період. Відстороняти вчителів почали з 8 листопада, згідно з постановою уряду.

Коли відсторонені вчителі зможуть повернутися до роботи? Як тільки освітяни вакцинуються або нададуть довідку про протипоказання до щеплень чи довідку про те, що перехворіли, вони зможуть повернутися до роботи.