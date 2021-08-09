Виплати школярам: як отримати допомогу та чи потрібно подавати звернення

Малозабезпечені родини можуть отримати одноразову виплати для дітей. Так, на кожного школяра виділять по 2 тисячі гривень для підготовки до нового навчального року.

А прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що батькам для отримання допомоги не потрібні звернення чи додаткові документи.

До теми По 2 тисячі на дитину з багатодітної сім’ї: уряд схвалив виплати школярам до 1 вересня

Що відомо про виплати? До початку нового навчального року 145 тисяч дітей з малозабезпечених багатодітних родин отримають додаткові виплати.

Так, допомогу у розмірі 2 000 гривень виплатять дітям багатодітної малозабезпеченої родини, які станом на 1 серпня досягли віку 6 – 18 років.

Як отримати виплати на школярів

Для отримання додаткової виплати у розмірі 2 000 гривень на дітей з малозабезпечених багатодітних родин батькам не потрібно подавати жодних звернень і оформляти додаткові документи.

Виплати одноразової допомоги проводитимуть органи соціального захисту населення, які виплачують цим сім'ям соцдопомогу.



Зазначимо, що одноразові виплати також не враховуватимуть при призначенні соціальних допомог та субсидії.

До слова, згідно з постановою уряду, школи, у яких вакциновано менше 20% педагогів, не зможуть працювати, якщо регіон перейде з зеленої в іншу зону карантину.

Проте у жовтій, помаранчевій та навіть червоній зоні будуть працювати лише ті школи, де вакциновано понад 80% вчителів.