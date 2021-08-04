За ініціативи Володимира Зеленського, уряд схвалив постанову про виплату по 2 тисячі гривень на кожну дитину з багатодітної родини, яка станом на 1 серпня цього року досягла віку 6 – 18 років.

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Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що ці виплати допоможуть сім’ям зібрати дітей до школи та купити необхідні речі.

Загальний розмір програми складе 290 мільйонів гривень. Кошти мають виплатити вже цього місяця.



Чи потрібно батькам писати заяву на виплати? Подання додаткових заяв від батьків не вимагатимуть. Одноразову допомогу проведуть в управлінні праці та соцзахисту населення за матеріалами справ одержувачів соцдопомоги багатодітним сім'ям.

Також цю допомогу не враховуватимуть при призначенні соціальних допомог та субсидії.

До слова, раніше уряд ухвалив постанову про стипендії для учнів. Так, 270 школярів, які найкраще складуть ЗНО, зможуть отримати стипендію у розмірі 10 000 гривень. Вона буде виплачуватися щомісяця протягом року. Також отримають премії переможці всеукраїнських та міжнародних учнівських олімпіад.