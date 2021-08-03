Виплати школярам: держава виділить грошову допомогу для учнів з багатодітних сімей

Мінсоцполітики розробило проєкт постанови, яка пропонує одноразову допомогу у розмірі 2 тисяч гривень на кожного школяра багатодітної малозабезпеченої сім’ї.

Раніше речник президента Сергій Никифоров розповів, що виплати школярам – це ініціатива Володимира Зеленського. Уряд готує постанову до 1 вересня.

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Скільки грошей виділять

Загалом держава виділить на це приблизно 300 мільйонів гривень. Так, по 2 тисячі отримають 150 тисяч дітей з багатодітних сімей.

Документ Мінсоцполітики пропонує надавати одноразову грошову допомогу на учнів для підготовки до школи. Вона складає 2 000 гривень на кожну дитину з багатодітної малозабезпеченої сім'ї, яка станом на 1 серпня 2021 року досягла віку 6 – 17 років.

Чи потрібно батькам писати заяву на виплати

Подання додаткових заяв від батьків не вимагатимуть. Одноразову допомогу проведуть в управлінні праці та соцзахисту населення за матеріалами справ одержувачів соцдопомоги малозабезпеченим сім'ям з числа багатодітних.

Також цю допомогу не враховуватимуть при призначенні соціальних допомог та субсидії.

Інші премії для учнів

Окрім того, раніше уряд ухвалив постанову про стипендії для учнів. Так, 270 школярів, які найкраще складуть ЗНО, зможуть отримати стипендію у розмірі 10 000 гривень. Вона буде виплачуватися щомісяця протягом року. Також отримають премії переможці всеукраїнських та міжнародних учнівських олімпіад.

До слова, Міносвіти разом з Мінцифри планують цього року забезпечити ноутбуками майже 61 тисячу педагогів. Так, 980 мільйонів витратять на придбання ноутбуків для вчителів, щоб організувати якісне дистанційне навчання.